Gemma Galgani ha rifilato un due di picche ad Arcangelo durante l'estate: la confessione arriva nella prima registrazione di Uomini e Donne

Uomini e Donne è ufficialmente ripartito e, con esso, anche le avventure di Gemma Galgani. La storica dama del trono Over non poteva che essere la protagonista della prima parte della prima registrazione della nuova edizione, durante la quale non sono mancate rivelazioni piccanti. Gemma ha trascorso un’estate tranquilla, durante la quale ha anche lavorato come cameriera, eppure non sono mancate delle avances. A sorprendere è il fatto che a fargliele sia stato proprio un suo discusso ex: Arcangelo.

Gemma Galgani, partenza col botto: due corteggiatori a Uomini e Donne/ Attacco di Tina sul lavoro di camerier

Come Gemma, anche il cavaliere ha fatto il suo ritorno in studio, portando delle novità che riguardano la dama. Stando a quanto riportato dalle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, i due si sono ritrovati faccia a faccia al centro dello studio del programma ma non da soli, visto che accanto a Gemma si è accomodata Marina. È a questo punto che Galgani ha riferito di aver ricevuto nuove avance da Arcangelo durante l’estate.

Gemma Galgani di Uomini e Donne elogia Tananai: "Non si smentisce mai"/ Il bellissimo gesto in concerto

Gemma Galgani rifiuta l’incontro estivo con Arcangelo: la confessione a Uomini e Donne e il motivo del ‘no’

Il cavaliere ha infatti rilasciato un’intervista nella quale ha dichiarato che avrebbe volentieri rivisto Gemma e preso con lei un caffè. Un invito che però la dama ha declinato, dicendosi non disposta a cedere e dunque rifilando all’ex un ‘due di picche estivo’. Galgani ha motivato il suo no all’ex fiamma dichiarando che, se lui fosse stato disposto e deciso a riprendere la loro conoscenza seriamente, lei avrebbe accettato, ma un caffè senza particolari motivazioni e su due piedi per la dama non avrebbe avuto senso. Nessun ritorno di fiamma, dunque, tra i due: Gemma è ora decisa a conoscere nuovi cavalieri che, d’altronde, sembrano non mancare.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over: le due prime dame ufficiali della nuova edizione/ Chi torna