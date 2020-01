Gemma Galgani e Armando Incarnato/ Uomini e Donne: i veri protagonisti dello show

Nonostante la pausa natalizia, le dinamiche del trono over proseguono incessantemente. Proprio per questo motivo, le registrazioni si sono messe in “moto”, portando in pista nuovi retroscena. Dopo la “dipartita” di Juan Luis Ciano, Gemma Galgani si sta consolando tra le braccia di Marcello. Il cavaliere però, non le ha dato l’esclusiva e sente anche Anna ed Aurora. Lei, venendolo a scoprire in trasmissione, scoppia a piangere. “Gemma ha battibeccato con Anna perché si contende con lei Marcello e con Antonella che è anche la nuova conoscenza di Jean Pierre. La Galgani pensava che Marcello le avesse dato l’esclusiva nel conoscerla, mentre lui ha detto che in realtà aveva spiegato che voleva fermarsi a queste tre conoscenze. Sia con Anna che con Gemma ci sono stati dei baci a stampo e Tina ne ha approfittato per dirle che si sta già consolando. Quando Gemma ha capito di aver compreso male le intenzioni di Marcello si è quasi messa a piangere e Tina ha di nuovo chiamato il medico”, scrive il VicoloDelleNews.

Gemma e Armando: i veri protagonisti di questa stagione

Come proseguirà la nuova conoscenza di Gemma Galgani? Nel frattempo Armando Incarnato ha lasciato il programma. Le estimatrici sperano possa fare ritorno al più presto anche perché, le sue dinamiche sono attualmente tra le più interessanti. Staremo a vedere cosa accadrà. Del resto, proprio il campano, in una recente intervista tra le pagine del Magazine ufficiale, ha confessato di cercare l’anima gemella, descrivendo la sua donna ideale: “Per quanto riguarda l’aspetto fisico sono orientato sempre verso donne oggettivamente bellissime e non nego quindi che la bellezza sia importante, dagli occhi al corpo, anche se non do la priorità a quello. Mi piacciono le donne che non hanno paura di mostrare le proprie naturali fragilità, pacate, che hanno tatto e che rimangono sempre composte anche quando si litiga. Per me una donna deve essere e rimanere sempre composta e fine, per questo motivo quando mi ritrovo di fronte delle dame che si comportano come i peggiori degli uomini non le considero più donne, e quindi a volte mi scaldo e rispondo a tono. Se un giorno dovessi trovare una donna che resta femminile anche durante le discussioni più accese, me la sposo”.

