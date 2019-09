Gemma Galgani e Barbara de Santi, lite a Uomini e donne/ Video: “Hai lacrime finte!”

Gemma Galgani è la protagonista della prima puntata della stagione di Uomini e donne. La dama torna al suo posto al centro dello studio in apertura di settimana e, ancora prima, con Tina Cipollari. L’opinionista torna alla carica della dama accusandola di essere sempre uguale, di mentire e di fingersi romantica e innamorata quando il suo intento è sempre un altro. Inutile dire che il siparietto simpatico non mancherà soprattutto quando le risposte di Gemma punzecchieranno Tina che lascerà lo studio urlando con Maria de Filippi al seguito. Tina ha subito affrontato Gemma Galgani che continua a ribadire il concetto chiaro: “Non mettermi i bastoni tra le ruote, sei avvisata, altrimenti metterò davanti tutto il resto”. Tina è avvisata ma non finisce qui perché se l’opinionista viene messa al suo posto, lo stesso succede anche all’acerrima nemica di Gemma, Barbara de Santi. Clicca qui per vedere il video anticipazioni della puntata di oggi.

BARBARA DE SANTI VS GEMMA GALGANI, LITE A UOMINI E DONNE

La maestrina aveva chiesto scusa a Gemma Galgani durante le vacanze e aveva chiesto di riconciliarsi ma alla fine non sembra che le cose siano andate così e la prima puntata di Uomini e donne non ha lasciato spazio a dubbi. Il momento in cui le due finiranno allo scontro sarà quello legato a Sossio e Ursula. I due torneranno al centro dello studio per raccontare la loro storia d’amore e sarà allora che, come al solito, Gemma Galgani si commuoverà o fingerà di farlo. Barbara de Santi inizierà ad inveire contro di lei rea di “avere lacrime finte” tanto da chiedere Maria se la commozione sia reale o meno. Gemma Galgani a quel punto inveirà contro la sua nemica accusandola di essere anaffettiva e, per questo, priva di emozioni tanto da commuoversi ascoltando i racconti d’amore degli altri. Come finirà tra le due?

© RIPRODUZIONE RISERVATA