Gemma Galgani e Cataldo Coccoli, Uomini e Donne/ Lei chiude, lui vuole restare e…

Gemma Galgani e Cataldo Coccoli protagonisti della nuova puntata di Uomini e Donne. La dama di Torino, dopo aver animato il parterre sfilando come Charlize Theron, torna a parlare della sua conoscenza con Cataldo con cui, tuttavia, il feeling non è nato. Dopo essersi lamentata di alcune attenzioni ricevute dal cavaliere e aver deciso di concedergli comunque una seconda possibilità, nella puntata in onda oggi, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, la dama di Torino annuncerà la decisione di chiudere definitivamente. Cataldo non è mai riuscito a conquistare davvero il cuore di Gemma la quale ha deciso di mettere definitivamente un punto alla loro conoscenza. La decisione della Galgani, tuttavia, porterà Cataldo a fare una richiesta che scatenerà le critiche di Gianni Sperti nei confronti del cavaliere.

GIANNI SèERTI CRITICA CATALDO COCCOLI

Al centro dello studio. Gemma Galgani annuncerà di essersi imbarazzata durante la serata trascorsa con Cataldo e di voler chiudere con lui. Il cavaliere chiederà, tuttavia, di poter restare in trasmissione e, tale richiesta, scatenerà la dura reazione di Gianni Sperti, convinto che Cataldo abbia deciso di corteggiare Gemma solo per visibilità. Cataldo si difenderà proponendo di restare in trasmissione per provare a far cambiare idea a Gemma e a conquistare le sue attenzioni. Dopo un lungo botta e risposta durante il quale la dama ribadirà che non cambierà più idea, tra Gemma e Cataldo arriverà la fine con il cavaliere che lascerà la trasmissione mentre la dama di Torino resterà nuovamente senza corteggiatori.

