Gemma Galgani e gli interventi di chirurgia: cosa s’è rifatta?/ Labbra e seno: “ho ceduto alla vanità”

Cosa s’è rifatta Gemma Galgani?

Gemma Galgani e gli interventi di chirurgia: la dama di Uomini e Donne all’età di 72 anni ha deciso di ricorrere ancora una volta a qualche ritocchino per combattere il passare del tempo. La scorsa estate, mentre tutti erano in vacanza, la Galgani ha deciso di affidarsi alle mani esperte di un chirurgo estetico per rifarsi il seno e le labbra. Una scelta importante per la dama che ha voluto tirarsi su il morale dopo le tantissime delusioni d’amore vissute proprio all’interno del programma di successo condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Non è la prima volta che la Galgani è ricorda all’aiuto della chirurgia, visto che in passato si è sottoposto ad alcuni lifting.

Questa volta però la dama ha deciso di rimpolpare le labbra e regalarsi un seno tutto nuovo. “Ho ceduto alla vanità lo ammetto” – ha detto Gemma precisando – “ho deciso di fare un regalo a me stessa e sono pienamente soddisfatta”.

Gemma Galgani a Uomini e Donne con un nuovo seno e nuove labbra

Nuovo seno e labbra per Gemma Galgani di Uomini e Donne. La dama del Trono Over del dating show più amato e seguito dal pubblico si è presentata in trasmissione “nuova” di zecca! Proprio così, la ex fidanzata di Giorgio Mainetti si è sottoposta a due ritocchini estetici: il primo alle labbra e il secondo al seno. “Ero giù di morale per le tante delusioni sentimentali e così ha cominciato a stuzzicarmi l’idea di un nuovo miglioramento fisico, un cambiamento che mi potesse rendere più sicura anche a livello emotivo” – ha rivelato la dama dalle pagine del settimanale Nuovo.

Incurante delle critiche e della cattiveria delle persone, Gemma è contenta della sua scelta e la rifarebbe ancora. “Porto avanti le mie idee senza guardarmi indietro. Mi chiedo che senso abbia offendermi gratuitamente. Mi piacerebbe invece essere d’esempio a tutte quelle donne che, alla mia età, non hanno il coraggio di fare quello che ho fatto io, magari proprio per paura di quello che possono pensare gli altri” – ha detto la dama che ha concluso dicendo – “mi sento meglio anche con me stessa. Non mi resta che incontrare il mio principe per scrivere insieme il lieto fine. Ma stavolta non lo voglio azzurro, lo voglio vero”.

