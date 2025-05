Uomini e Donne, continua l’amicizia tra Gemma Galgani e Ida Platano: “Finalmente insieme dopo tanto tempo”

Uomini e Donne non è solo un dating show dove di cerca e, spesso, si trova l’amore ma anche una trasmissione dove possono nascere delle solide amicizie che durino per anni. Ed è il caso di Gemma Galgani ed Ida Platano la cui amicizia continua forte più che mai anche al di fuori delle telecamere. Nelle scorse ore le due ex dame del Trono Over hanno voluto condividere con i propri follower la gioia di essersi rincontrate dopo tanto tempo. Felici, raggianti e racchiuse in un tenero abbraccio le due hanno rivelato all’unisono: “Finalmente insieme.”

L’amicizia tra Gemma ed Ida dura da anni e le due hanno condiviso molti momenti insieme. Insieme hanno trascorso le vacanze estive e festeggiato il Capodanno a Nizza. Gemma ha compiuto 75 anni il 19 gennaio scorso ha organizzato una splendida festa a cui non poteva mancare la sua grande Ida. Le due dame hanno speso sempre parole di stima e affetto l’uno per l’altra. “Sei speciale, grazie, grazie perché ci sei sempre” la aveva dichiarato l’hairstyle.

Gemma Galgani ed Ida Platano oltre Uomini e Donne: “Siamo amiche vere e ci siamo sempre l’una per l’altra”

Della loro amicizia speciale Gemma e Ida hanno parlato anche ospiti a Verissimo nei mesi scorsi. “Siamo amiche vere e ci siamo sempre l’una per l’altra” ha premesso l’hairstyl per poi aggiungere: “Lei è tutto, comprensione, amore, fiducia, sincerità, rispetto e fedeltà”. Gemma le ha fatto eco: “La nostra è un’amicizia solida, bella, trasparente e genuina e quindi la viviamo nel quotidiano e siamo di supporto l’uno per l’altra non solo quando c’è bisogno di supporto ma anche nei momenti belli.” Successivamente la Galgani nuovamente ospite da Silvia Toffanin aveva confessato: “Ida mi manca molto. Ci sentiamo tutti i giorni, non passa giorno che non ci sentiamo ed è entusiasta. Noi abbiamo una grande empatia” E subito dopo si è commossa per la lettere che Samuele, figlio della Platano, le ha dedicato. Ida dopo un’avventura da tronista non entusiasmante ha lasciato il dating show ma l’amicizia con Gemma resiste forte e solida anche al di fuori dal dating show