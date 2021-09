Gemma Galgani e Isabella Ricci, lite a Uomini e Donne/ “Vuole fare l’influencer…”

Prime scintille tra Gemma Galgani e Isabella Ricci nella nuova puntata di Uomini e Donne. Maria De Filippi apre l’appuntamento odierno chiamando al centro dello studio Isabella Ricci per farle conoscere due cavalieri. Gemma Galgani, però, interviene puntando il dito contro Isabella. “Abbiamo capito che non è come si è presentata. Ha sempre detto di essere contro i social e invece ha aperto una pagina Instagram sponsorizzata”, dice la dama di Torino. “Forse vuole fare l’influencer over 60″ dice ancora la Galgani che poi difende Biagio che ha avuto uno scontro con Isabella nella puntata scorsa.

“Ben vengano gli uomini come Biagio che ti corteggiano. Siamo qui per questo e non per fare una passeggiata a Roma”, afferma la Galgani a cui, poi, Isabella Ricci risponde.

Isabella Ricci replica a Gemma Galgani

Dopo aver ascoltato Gemma Galgani, Isabella Ricci si difende e replica prontamente. “Io non ho mai detto che non ero interessato ai social. Non ho mai sentito la necessità di mostrarsi sui social che ho sempre usato per lavoro. La necessità è arrivata il 5 luglio perchè circolavano pagine che pubblicavano mie foto da giovani, ma che non ero io e quindi ho deciso di aprire una pagina tranquilla in cui non parlo di lavoro e di Uomini e Donne. Io, comunque, non devo giustificarmi con te di cose che non ti riguardano”, ribatte la dama.

“E’ comunque una pagina sponsorizzata”, dice ancora Gemma. “Tu hai un problema con me?”, chiede la Ricci. La Galgani ribadisce di non avere alcun problema con lei, ma puntualizza

