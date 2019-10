Gemma Galgani e Jean Pierre/ “Ho avuto donne più brutte di te…” (trono over)

La conoscenza tra Gemma Galgani e Jean Pierre è già destinata a precipitare. Secondo le ultime anticipazioni infatti, proprio il cavaliere over avrà modo di mettere la parola fine (o quasi) alla loro frequentazione, nonostante il notevole coinvolgimento della torinese, malgrado le pochissime interazioni. “Sono stato con donne più brutte di te” avrebbe specificato l’uomo per giustificare il suo scarso interesse. Nel contempo, l’uomo inviterà la donna a guardarsi attorno e non contare sul suo corteggiamento. La Galgani si starebbe dividendo tra la conoscenza di Jean Pierre, che pare interessarle molto, e l’interazione con Gianfranco, che invece emotivamente la prende di meno. Ed infatti con quest’ultimo, avrebbe già palesato le prime perplessità importanti. “Sono un uomo che legge un libro alla volta” ha poi specificato lui prima di rinunciare alla conoscenza della Galgani. Le nuove dinamiche del trono over di Uomini e Donne, andranno in onda oggi a partire dalle 14.45 su Canale 5.

Uomini e Donne Over, Gemma Galgani e Jean Pierre ai ferri corti: l’amicizia con Ida le darà sollievo?

E se Gemma Galgani si sente delusa dall’amore, l’amicizia procede a gonfie vele per merito dell’affetto di Ida Platano, sempre al suo fianco e seduta anche vicino a lei durante le nuove dinamiche del trono over di Uomini e Donne. “Quando un’amicizia ti attraversa il cuore, lascia un’emozione che non se ne va”, scrive la dama over su Instagram. La Platano ha replicato: “L’amicizia con te è quella vera, quella che tutti i giorni e tutte le notti sei presente per me. Ti ringrazio perché mi sopporti e mi supporti tutti i giorni. Ti ringrazio per farmi sorridere come sai fare tu… cantiamo anche alle 4 del mattino. Ti ringrazio perché mi hai fatto sorridere anche nei momenti no… ti ringrazio perché mi chiedi come sta Samu sempre. Cosa posso aggiungere amica mia… io sono sicura che non ci separeremo mai da questo legame chiamato Amicizia con la A maiuscola”. Quindi anche oggi, nonostante le delusioni ricevute da Jean Pierre, ci sarà la possibilità di vedere la dama consolata dall’amica del cuore (verso la riconciliazione con il suo Riccardo).

