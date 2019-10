Gemma Galgani e Jean Pierre/ Uomini e donne: gioco della mela e bacio a stampo!

UOMINI E DONNE: GEMMA GALGANI E JEAN PIERRE DIVISI DA UNA MELA!

Siete pronti a rivedere Gemma Galgani al centro dello studio? Ancora una volta Uomini e donne non potrà mettere da parte la dama torinese che non è più protagonista al 100% della prima parte della maxi puntata del trono over ma sicuramente si da da fare tutta la settimana “sudandosi” la presenza in studio. Dopo quello che è successo con Gianfranco, la dama ha continuato la sua conoscenza con Jean Pierre, la stessa alla quale non ha voluto rinunciare nonostante le richieste dell’altro cavaliere che stava conoscendo. Oggi pomeriggio i due torneranno al centro dello studio e non per raccontare come è andata la settimana, visto che lo hanno già fatto ieri parlando di giorni al telefono ma senza riuscire a vedersi, e allora cosa faranno? Semplice, si metteranno in gioco su provocazione di Tina Cipollari che farà scendere per loro una bella mela da spartire per il famoso gioco che ci riporterà a Il tempo delle mele.

GEMMA GALGANI E LA DENTIERA!

Il gioco delle mele e il successivo bacio a stampo per Gemma Galgani e Jean Pierre non sarà l’unico motivo di risata per il pubblico a casa che oggi pomeriggio avrà modo di vedere la dama alle prese con la dentiera. Ebbene sì. Tina Cipollari ha pensato proprio a tutto visto che entrando in studio ieri ha portato con sé una dentiera annunciando che presto poteva essere utile alla sua rivale di sempre, ovvero Gemma. Il gioco della mela metterà a dura prova i suoi denti e proprio oggi, in attesa di far scendere la mela, l’opinionista consegnerà la dentiera alla dama torinese. Come andrà a finire il nuovo siparietto romantico e divertente di oggi pomeriggio?

