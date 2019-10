Gemma Galgani e Jean Pierre/ Uomini e Donne: l’avvertimento del cavaliere over

Altra puntata particolarmente “frizzante” quella del trono over di Uomini e Donne che andrà in onda oggi pomeriggio. Dalle 14.45, in onda su Canale 5, Maria De Filippi aprirà le danze parlando delle dame e cavalieri. Lo scorso giovedì 17 ottobre si è registrata una nuova puntata dedicata al Trono senior e le vicende sentimentali di Gemma Galgani alle prese con Jean Pierre. La donna è molto attratta da l’uomo ma lui, ha messo numerosi paletti, parlando di semplice amicizia. Secondo le valide talpe del VicoloDelleNews, Gemma al termine della puntata si sarebbe presentata dell’hotel dove alloggiava il cavaliere, portandosi appresso un enorme peluche per poterglielo regalare. Dopo avere cenato insieme nella struttura, le cose sarebbero totalmente precipitate una volta ritornati in studio. La torinese infatti, ha scoperto che l’uomo avrebbe preso dei contatti con due differenti dame e con una di loro, si sarebbe perfino organizzato per rientrare a Torino insieme in automobile, una volta terminata la registrazione.

Uomini e Donne Over, nuove lacrime per Gemma

Dopo avere proposto a Jean Pierre alcuni giochi per “riscaldare” l’ambiente, il cavaliere si è rifiutato dopo avere visto Gemma scoppiare in lacrime. Nonostante questo, l’uomo ha precisato di non tollerare più gli atteggiamenti della Galgani, gelosa come se fosse la sua compagna ufficiale. “Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire”, ha concluso Tina Cipollari. La reazione della torinese però, è stata sicuramente esagerata, tanto da riprendersi l’orsacchiotto che aveva regalato con “amore” al “suo” cavaliere. Jean Pierre ha ribadito l’amicizia, affermando anche che la corda potrebbe spezzarsi presto continuando in questo modo. L’uomo quindi, si è dimostrato pronto ad interrompere loro frequentazione qualora Gemma dovesse continuare a comportarsi ancora in questo modo. La Galgani riuscirà a contenersi oppure, siamo di fronte ad una ossessione bella e buona? Vedremo cosa accadrà prossimamente!

