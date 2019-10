Gemma Galgani e Jean Pierre/ Uomini e Donne: lei lo “molla” per il GF Vip?

Questo pomeriggio dalle 145.45 torna il trono over di Uomini e Donne. La nuova puntata con protagonisti in studio i tre opinionisti (Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino) si aprirà proprio con Gemma Galgani e le nuove dinamiche alle prese con Jean Pierre. Ecco cosa scrivono, a tal proposito, le valide talpe del VicoloDelleNews: “Si inizia con JeanPierre e Gemma che sono usciti in settimana girando per Roma e si sono baciati a stampo”. Maria De Filippi ad un certo punto, ha fatto entrare una nuova corteggiatrice per il cavaliere. Lui, dopo averla vista ha anche deciso di farla restare, creando dentro il cuore della dama torinese, una fortissima delusione. La Galgani quindi, ci rimarrà particolarmente male, ma nonostante questo avrà modo di continuare il suo “corteggiamento”. Tina Cipollari quindi, per “metterla ancora in crisi”, decide di metterli alla prova: prima il gioco della mela, poi del cocco e poi dell’uva.

Gemma e Jean Pierre verso la rottura?

Nel frattempo, una ultima scottante news emerge nelle ultime ore tra le pagine del settimanale Vero. Gemma Galgani potrebbe lasciare il trono over di Uomini e Donne. Ecco quanto si legge: “La Galgani, stufa delle frecciatine della Cipollari, starebbe pensando di prendersi una lunga pausa da Uomini e Donne”. Ma non finisce qui. Il giornale infatti, ha avuto modo anche di confidare il presunto motivo dell’abbandono, probabilmente momentaneo. Ed infatti, si vocifera (addirittura) di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip, in arrivo dal 2020 dopo un paio di slittamenti ufficiali. Attualmente questa resta solo una indiscrezione, staremo a vedere quale potrebbe essere la sua evoluzione. Nel frattempo, tornando alle dinamiche in onda oggi, pare proprio che Jean Pierre non ne voglia sapere di intavolare una relazione d’amore con la dama: proseguirà in questo modo oppure cambierà idea? Vedremo… intanto, per le nuove emozionanti avventure di Gemma, vi inviamo a non perdere l’appuntamento di oggi, dalle 14.45 su Canale 5.

