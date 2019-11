Gemma Galgani e Jean Pierre/ Uomini e Donne: “Non stressarmi la vita!”

La nuova puntata di Uomini e Donne si aprirà oggi con il trono over. Come sempre, le dinamiche di dame e cavalieri torneranno in pista puntuali dalle 14.45 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Gemma Galgani sarà la protagonista indiscussa della prima parte del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Nonostante lo “stop” di venerdì pomeriggio per il ponte di Ognissanti, invece che anticipare il trono classico, si darà nuovamente spazio al popolo senior, tanto apprezzato dal pubblico. La torinese sarà protagonista prima di uno scontro con Tina Cipollari e poi di alcune nuove dinamiche: una positiva ed una un po’ meno… Jean Pierre nel corso del nuovo appuntamento, deciderà di chiudere con la Galgani in maniera definitiva. Proprio la scorsa settimana lei, lo ha raggiunto in albergo portandosi appresso un enorme peluche a forma di orso che, nel corso dell’appuntamento odierno, si riprenderà.

Gemma Galgani e Jean Pierre chiudono la “storia” tra le lacrime (di lei)

Jean Pierre nel corso della puntata del trono over di Uomini e Donne in onda oggi, deciderà di chiudere definitivamente con Gemma Galgani. Il cavaliere conferma in onda di considerarla solamente un’amica e vuole anche conoscere altre dame. La torinese quindi, non può fare altro che mandare giù il boccone amaro e cercare di voltare pagina riprendendosi anche il suo peluche a forma di orsacchiotto. La puntata di oggi ripartirà proprio dal faccia a faccia con protagonisti Gemma e Jean Pierre. La dama lo raggiungerà nel dietro le quinte per consegnargli il suo regalo ma lui ne approfitterà proprio per mettere le cose in chiaro: “Non mi devi stressare la vita, devi stare tranquilla”. Dopo la delusione per la dama ci saranno – naturalmente – altre lacrime da buttare fuori. “È stato correttissimo, neanche a dire che l’ha usata, anzi…”, sostiene invece Tina Cipollari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA