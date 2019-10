Gemma Galgani e JeanPierre/ Uomini e Donne: il gioco della mela accende la passione?

Nel corso della giornata di oggi, lunedì 14 ottobre 2019, le danze del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, si apriranno con il trono over di Uomini e Donne. Spazio quindi, per le tormentatissime dinamiche con protagonista Gemma Galgani, alle prese con JeanPierre. Nonostante per la dama torinese questo sia stato l’ennesimo colpo di fulmine, il cavaliere non la pensa allo stesso modo ed anzi, in più di una occasione gli ha manifestato la sua volontà di tirarsi indietro. Come sempre, la lunga parentesi dedicata alla dama si aprirà dapprima con il nuovo scontro tra la dama e Tina Cipollari. La torinese infatti, colpita dall’outfit particolare dell’opinionista, la apostroferà come un “pinguino”, scatenando l’ilarità dell’ex vamp. Proprio la burrosa commentatrice, sta proseguendo la dieta portandosi a casa ottimi risultati. Anche lei però, come il resto del pubblico, resta in attesa di scoprire come stanno procedendo le cose tra Gemma e il suo “pretendente”.

Uomini e Donne Over, JeanPierre “rifiuta” Gemma

JeanPierre ha mostrato, in più di una occasione, di non essere interessato a Gemma Galgani, sollecitandola anche a conoscere nuovi cavalieri e proseguire il suo percorso in studio senza la sua “corte”. Nonostante la vicinanza geografica tra di loro e un bacio a stampo, le cose non procedono per il verso giusto e l’uomo non è attratto dalla dama. Per cercare di fare riavvicinare la dama al cavaliere, Maria De Filippi organizzerà il gioco della mela: riuscirà il frutto “proibito” ad alimentare la passione tra i due? Vedremo cosa accadrà a breve, nel corso della nuova puntata del trono over di Uomini e Donne che aprirà i battenti a partire dalle 14.45 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Vi ricordiamo che, dopo Gemma e JeanPierre, ci sarà modo di scoprire i nuovi dettagli sulle vicende amorose con protagonisti Ida Platano, Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri.

