Gemma Galgani e Juan Luis/ Uomini e donne: lui la manda in bianco, lei si consola…

Problemi di cuore per Gemma Galgani nella puntata odierna del trono over di Uomini e Donne a causa della poca intraprendenza di Juan Luis Ciano. Tra la dama di Torino e l’aitante cavaliere, infatti, non c’è stato quel trasporto fisico che dovrebbe esserci tra due persone che sono attratte l’una dall’altra. Se Gemma ha più volte ribadito di desiderare un bacio passionale, Juan Luis continua a prendere tempo. La questione sarà al centro della puntata odierna del trono over in cui Gemma confesserà di aver trascorso dei momenti piacevoli con Juan Luis a Torino. Tutto sarebbe andato per il meglio fino a quando non sarebbe arrivato il momento di andare a letto. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, infatti, i due avrebbero dormito insieme, ma Juan Luis non solo si sarebbe addormentato, ma sotto il piumone era completamente vestito. Gemma, invece, sarebbe rimasta sveglia fino all’alba riflettendo sulla mancato passione con Juan.

GEMMA GALGANI E JUAN LUIS CHIUDONO LA CONOSCENZA A UOMINI E DONNE?

Nuove lacrime per Gemma Galgani nella puntata odierna del trono over di Uomini e Donne. La dama di Torino non nasconderà la propria delusione nei confronti del cavaliere con cui sperava di poter costruire una vera storia d’amore. Gemma, però, confesserà di avere il cuore spezzato a causa di alcune parole di Juan che le avrebbe detto che tra loro non c’è chimica. Gemma, così, ammetterà di sentirsi presa in giro dal cavaliere e lascerà lo studio disperandosi dietro le quinte dove, a sorpresa, a consolarla sarà proprio Tina Cipollari. La bionda opinionista, naturalmente, correrà in soccorso di Gemma con la sua vena ironica chiedendo anche l’intervento del dottore e la dama piangerà proprio sulla spalla della sua acerrima nemica. A scagliarsi contro Juan Luis sarà, poi, il resto del parterre del trono over.

