GEMMA GALGANI E JUAN LUIS/ Uomini e Donne: “Tina ha intenzioni maliziose su…”

Gemma Galgani si scaglia contro Tina Cipollari, rea di provocarla con le sue battute e di aver provocato la sua gelosia ballando con Juan Luis per il quale la dama di Torino prova dei veri sentimenti. La Galgani accusa la bionda opinionista di avere delle intenzioni maliziose nei confronti dei suoi corteggiatori e definisce, poi, Tina una “donna terra terra”. “Preferisco essere terra terra e non fare quello che fa lei nella vita perché piuttosto che essere una donna che si concede, preferisco essere terra terra e non mi sento assolutamente offesa”, commenta Tina. Durante la cena con Juan Luis, la dama di Torino parla del suo rapporto con Tina. ”A te ci tengo e non voglio interferenze da parte degli altri. Lei ha intenzioni maliziose”, dice Gemma a Juan Luis il quale conferma di essersi sentito lusingato dalle attenzioni ricevute da Juan Luis. “Abbi fiducia in me e nel rapporto che ho con te e lascia che anche gli altri vivano tutto liberamente. Se Tina mi invita a ballare, non ci vedo nulla di male. E’ chiaro che di base c’è il rispetto per la nostra conoscenza”, conclude il cavaliere (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Gemma Galgani e Juan Luis: mazzo di fiori misterioso e…

Oggi si riaprono i battenti del trono over di Uomini e Donne. Tra le anticipazioni del VicoloDelleNews, sappiamo che l’appuntamento settimanale si aprirà proprio con Gemma Galgani e il nuovo cavaliere Juan Luis. “Gemma si sfoga dopo la puntata scorsa perché Tina aveva chiesto a Juan Luis di ballare con lei e lui aveva accettato. Lui le aveva spiegato che l’ha fatto per cortesia, quindi alla fine ha accettato la situazione ma è arrabbiata con Tina che ovviamente in puntata gliene dice di ogni. Fanno vedere che Tina inoltre ha fatto recapitare da Gianni a Juan Luis un peluche con il fiocchetto rosso, e Gemma rimane delusa pure dal ballerino. Poi hanno litigato perché Tina ha voluto ballare di nuovo con lui e lui ha di nuovo accettato perché non ci vede nulla di male e lo fa per educazione”. La divertentissima Tina Cipollari ha pure preparato un ballo da fare con il cavaliere: “Quando nasce un amore” di Anna Oxa, facendo arrabbiare non poco la torinese. In settimana sono arrivati in redazione un mazzo di fiori: per chi saranno?

Gemma Galgani “ferita” da Juan Luis, ecco cosa succederà oggi

Maria De Filippi comunica alle due rivali in amore che in settimana qualcuno avrebbe fatto recapitare un mazzo di fiori per Juan Luis. Entrambe negato di essere state le mittenti del gesto e la Galgani si arrabbia perché anche Barbara De Santi chiede al cavaliere di ballare con lei. In studio poi, arrivano anche due dame per conoscere il “corteggiatore” di Gemma e lei vorrebbe che non le facesse entrare. Lui però le accoglie e ne fa rimanere anche una. Proprio durante la presentazione, Tina si è intromessa e Juan Luis, pensando fosse Gemma ad interrompere, ha accusato la dama di essere maleducata. La torinese ci è rimasta tanto male da uscire in lacrime dallo studio. Armando Incarnato intanto, ha perfino insinuato un nuovo dubbio: lui sta usando Gemma! Sarà veramente così?



