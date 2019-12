Gemma Galgani e Juan Luis/ Uomini e donne: “Notte di fuoco” in hotel

GEMMA GALGANI E JUAN LUIS, NOTTE DI FUOCO A UOMINI E DONNE?

Come potrebbe iniziare il trono over di Uomini e donne senza la protagonista assoluta? Ancora una volta sarà Gemma Galgani ad aprire le danze della nuova maxi puntata dedicata ai senior rivelando cose importanti che sono accadute con Juan Luis in questi giorni a telecamere spente e non solo. In particolare, Maria De Filippi mostrerà il dietro le quinte della puntata scorsa quando, dopo la registrazione, i due si sono ritrovati in casetta per parlare di quello che è successo. Il fatto che il cavaliere continui a conoscere altre donne o, almeno, farle entrare per vederle, mette in crisi Gemma Galgani che davanti a lui si scioglierà di nuovo in lacrime ammettendo che tutto questo è dovuto solo al fatto che lei “nei sentimenti è istintiva, quello che pensa deve fare”. I due si lasciano in malo modo o, almeno, questo è quello che sembra dal video anticipazioni della puntata che potete vedere cliccando qui.

COSA E’ SUCCESSO DOPO LA PUNTATA DEL TRONO OVER?

A quanto pare, però, la maretta si è conclusa nei giorni a seguire visto che Gemma Galgani, di rosso vestita, prenderà posto al centro dello studio per raccontare delle telefonate intercorse con il cavaliere e dell’ennesimo colpo di scena di Uomini e donne. La dama racconta di aver preso il taxi e di aver raggiunto Juan Luis in hotel solo per chiarire la situazione e rimanere un po’ da sola con lui. Maria De Filippi sembra felice di questo epilogo ma Tina Cipollari non lo è lasciando intendere che l’unica cosa che interessa Gemma è proprio il contatto fisico. Inutile dire che la discussione tra le due non mancherà visto che la dama torinese non ha intenzione di far passare questo messaggio perché tiene molto a questa storia con Juan Luis. Il cavaliere poi entrerà in studio e racconterà i suoi momenti in albergo in compagnia di Gemma Galgani. Cosa succederà tra i due? Sembra proprio che per il cavaliere venezuelano sia arrivato il momento di dire addio alle altre donne e dare l’esclusiva proprio a Gemma Galgani.

