Gemma Galgani e Juan Luis/ Uomini e Donne: sfilata a tinte “hot” con bacio a stampo

Oggi pomeriggio sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset torna il nuovo appuntamento con il trono over di Uomini e Donne, puntuale dalle 14.45 circa. Dopo le dinamiche di ieri, con discussioni e litigi considerevoli, si volterà pagina con la sfilata. Tra le dame presenti, anche Gemma Galgani, alle prese con il suo Juan Luis. Il tema sarà “Party per 2”: “Gemma, Veronica, Anna e Valentina erano vestite come l’altra volta visto che avevano già sfilato e non si era conclusa la gara, si legge sul VicoloDelleNews. Barbara invece: “aveva un costume da bagno e aveva allestito la pedana con un lettino da mare, quindi ha preso Samuel e l’ha fatto sdraiare”. Gemma riuscirà a fare breccia ancora una volta nel cuore del suo cavaliere preferito? Staremo a vedere! “Senti Gemma, è vero che sei pronta per una sfilata che si chiama pigiama party?”, domanda Maria De Filippi prima di vedere sfilare la dama torinese.

Gemma Galgani, sfilata a tinte “hot”

“Gemma è proprio da mille e una notte…”, commenta Tina Cipollari. “Sì, anche da duemila ed una notte!”, replica la Galgani. Ed infatti, la sfilata dalla dama torinese si è conclusa sulle gambe del suo Juan Luis, scambiandosi un sensuale bacio a stampo. Tra di loro le cose procedono molto bene ma, tradizione insegna: la sofferenza potrebbe essere dietro l’angolo. Proprio in questo ultimo periodo la Galgani è scesa in campo difendendo Alessandra Celentano, prof di Amici fortemente attaccata su Instagram. Gemma infatti, ha voluto rispondere ad un utente schierando dalla parte della docente di danza: “Buongiorno e scusa se mi permetto. Ma credimi, non è per il cognome che porta. I Maestri di Danza Classica, sono la maggior parte come lei, rigidi e severi! Nella vita ci sono per carità professioni, ahimè, più faticose, ma se rientriamo nelle professioni dello spettacolo, la danza classica è una scelta, sposi una filosofia, una disciplina che ti accompagna anche nella vita!”.

