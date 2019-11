Gemma Galgani e Juan Luis/ Uomini e Donne: un ballo con Tina Cipollari rovina…

Tra Gemma Galgani e Juan Luis spunta Tina Cipollari. La bionda opinionista non smette di stuzzicare la dama di Torino che, nonostante sia uscita solo una volta con il cavaliere venezuelano, si è già esposta ammettendo di provare un forte interesse nei suoi confronti. “Ebbene sì, è scattato il coup de foudre! Lo sentivo molto vicino e mentre ballavamo le sue labbra mi attiravano come una calamita. Poi la conoscenza ha confermato queste mie prime sensazioni: è davvero una bella persona, sempre disponibile, ironico. Di lui mi piace il rispetto ce ha verso la famiglia, mi piacciono la sua lealtà e la sua trasparenza. È un uomo che non sopporta l’ipocrisia. Ma soprattutto mi ha colpito la sua grande sensibilità”, ha spiegato la dama a Uomini e Donne Magazine. Dichiarazioni importanti che, secondo Tina Cipollari, spaventerebbero gli uomini. La bionda opinionista, infatti, è convinta che anche Juan Luis cambierà presto idea su Gemma e, per velocizzare la scelta del cavaliere, decide di scendere in campo facendo una proposta all’affascinante cavaliere.

GEMMA GALGANI E JUAN LUIS: LA RICHIESTA DI TINA CIPOLLARI

Tina Cipollari metterà alla prova l’interesse di Juan Luis nei confronti di Gemma Galgani nella puntata odierna del trono over di Uomini e Donne. “Maria vorrei fare un ballo con Juan Luis, sudamericano possibilmente“, dirà Tina alla De Filippi. La richiesta della bionda opinionista scatenerà la gelosia di Gemma che marcherà immediatamente il territorio andandosi a sedere proprio sulle gambe di Juan Luis che assisterà con il sorriso al siparietto tra le due nemiche. Cosa farà, dunque, l’affascinante Juan Luis? Accetterà l’invito di Tina scatenando la gelosia della dama di Torino o rifiuterà per non provare ulteriormente la Galgani, ancora alle prese con i postumi del malore? Lo scopriremo nel pomeriggio.

