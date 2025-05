Gemma Galgani e Marina contro Arcangelo a Uomini e donne

Colpo di scena nella puntata di Uomini e donne del 28 maggio 2025 che si apre con il triangolo tra Arcangelo, Gemma Galgani e Marina. Maria De Filippi chiede a Cinzia di accomodarsi al centro dello studio per poi mandare in onda un filmato in cui Gemma e Marina si confrontano sul rispettivo rapporto con Arcangelo. Dopo un confronto pacifico in cui si chiariscono anche sui precedenti scontri, le due dame trovano un punto d’incontro.

Chi è Arcangelo e che lavoro fa il cavaliere di Uomini e donne/ Tina Cipollari spiffera tutto in studio

“Noi ci siamo chiarite ma non perché sia uscite sconfitte dalla situazione”, commenta Marina. “Se solo penso che ha fatto tutto questo per stare lì in quel posto, mi sento umiliata. Più di una volta ho pensato di chiederti umilmente scusa”, dice ancora Marina tra le lacrime.

Gemma Galgani e Marina: scontro con Arcangelo a Uomini e Donne

Maria De Filippi, al termine del filmato, spiega che Gemma e Marina sono riuscite a trovare un punto d’incontro per poi mandare in onda un altro filmato. “Abbiamo una missione: noi due andiamo da Arcangelo e gli dichiamo quanto sia stato falso con tutte e due“, dice Gemma dopo aver raggiunto Marina in camerino. Vedendole insieme, Arcangelo sorride. “Sorridi perché hai visto lei e non certo perché hai visto me. Stiamo venute a dirti che ci siamo sentite veramente prese in giro da te”, spiega Gemma.

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 28 maggio 2025/ Gemma e Marina contro Arcangelo!

“Quello che ho vissuto oggi è stato un altro shock”, interviene Marina riferendosi alla scelta di Arcangelo di ricominciare ad uscire con Cinzia. “Quanto c’era di vero nel nostro rapporto?“, chiede Marina. “Era tutto vero, se vuoi puoi credermi”, risponde il cavaliere. “Hai tutto tutto questo per stare al centro dello studio. Non mi faccio prendere in giro da nessuno”, sentenzia Marina. Al termine del filmato, poi, Gemma e Marina arrivano in studio sottobraccio.