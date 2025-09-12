Gemma Galgani porta avanti la conoscenza con Mario a Uomini e Donne ma tra la dama e il cavaliere spunta Magda.

La nuova stagione di Uomini e Donne che, in tv, prenderà ufficialmente il via lunedì 22 settembre 2025, è partita con il botto per Gemma Galgani che, protagonista indiscussa della trasmissione dalla prima stagione del trono over, non perde le speranze di poter trovare l’uomo della sua vita. sognatrice, romantica e innamorata dell’amore, Gemma Galgani, nonostante abbia dovuto affrontare diverse delusioni sentimentali, crede fortemente di poter trovare la persona giusta per lei. L’estate non le ha portato l’amore che sogna e così ha scelto di tornare, ancora una volta, nel parterre del trono over di Uomini e Donne.

sin dalla prima registrazione, alla corte di Gemma, sono arrivati due cavalieri che hanno conquistato le attenzioni di Gemma. Colpita da entrambi, la dama di Torino ha scelto di conoscerli ma è con Mario che ha deciso di portare avanti la frequentazione.

Gemma Galgani: triangolo a Uomini e donne con Mario e Magda

Dopo i primi appuntamenti con Mario, Gemma Galgani non ha nascosto di essere stata colpita dal cavaliere che è il padre dell’ex dama Claudia Lenti sfoggiando anche un atteggiamento da “innamorata”. La frequentazione tra i due sta così andando avanti ma, almeno per il momento, non ci sarà alcuna esclusiva perchè il cavaliere non sembra intenzionato a rinunciare alla conoscenza di altre dame.

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni della registrazione dell’11 settembre2025, infatti, Gemma e Mario sono tornati ad accomodarsi al centro dello studio e se lei sembra aver perso la testa, lui continua ad uscire anche con la dama Magda con cui è uscito a cena mentre con Gemma ha scelto di fare un pranzo. Una situazione che ha scatenato l’ironia di Tina Cipollari.