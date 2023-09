Gemma Galgani e Maurizio, Uomini e Donne/ La conoscenza continua e in studio…

Gemma Galgani e Maurizio: nasce una nuova coppia?

Gemma Galgani è sicuramente la dama più famosa del trono over di Uomini e Donne. Presente in trasmissione sin dalla prima puntata, ha vissuto diverse fasi. Sognatrice e romantica, non ha mai nascosto di sognare il grande amore e più volte ha pensato di aver incontrato il principe azzurro. Sono tante le storie che ha vissuto Gemma che ha fatto sognare tutti soprattutto durante la frequentazione con Giorgio Manetti con cui è poi finita per sua scelta. Dopo la rottura, Gemma ha provato a riavvicinarsi, ma senza successo.

Dopo l’addio a Manetti, Gemma ha frequentato altri cavalieri ma le frequentazioni si sono concluse dopo poche settimane non regalando a Gemma l’amore da favola che sogna ancora. Con l’inizio della nuova stagione, la Galgani ha ritrovato il suo vecchio entusiasmo uscendo subito con due cavalieri, ma è con Maurizio che ha subito instaurato un feeling speciale.

Gemma Galgani sogna l’amore: è Maurizio l’uomo giusto?

Dopo aver chiuso la conoscenza con Antonino, cavaliere arrivato in studio durante la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne, Gemma ha scelto di frequentare Maurizio, un nuovo protagonista del parterre maschile con cui si è trovata subito bene. Pur non parlando di sentimenti, Maurizio ha ammesso di essere molto incuriosito da Gemma e di non dare peso all’età essendo più giovane di lei.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, Maria De Filippi richiama al centro dello studio proprio Gemma e Maurizio che sono usciti nuovamente insieme. I due decideranno di continuare a vedersi o chiuderanno definitivamente la frequentazione? Lo scopriremo nel corso della puntata.

