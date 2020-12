Gemma Galgani e Maurizio, Uomini e Donne/ Lei “innamorata”, ma Valentina…

Gemma Galgani innamorata a Uomini e Donne? Tina Cipollari e Gianni Sperti sono convinti che la dama storica del trono over di Uomini e donne abbia perso la testa per Maurizio, un nuovo e giovane cavaliere del parterre sul quale aveva messo gli occhi vedendolo seduto accanto agli altri protagonisti e con cui ha cominciato una frequentazione su cui nessuno, inizialmente, avrebbe scommesso. Maurizio, infatti, non aveva mostrato molto interesse per Gemma ma dopo un primo appuntamento, qualcosa è cambiato. La Galgani, infatti, molto presa da lui, ha anche lasciato in panchina Andrea, il cavaliere 41enne che è arrivato in trasmissione esclusivamente per conoscerle e che la dama di Torino non ha pensato al punto da non avergli fatto neanche una telefonata.

GEMMA GALGANI BEFFA VALENTINA?

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, dalle anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, sembrerebbe arrivato il momento per Gemma d’incontrare Maurizio. La dama sarà letteralmente al settimo cielo mentre racconterà l’incontro con iul cavaliere a cui ha anche regalato un vino il cui nome “passerina” scatenerà l’ironia di tutto lo studio. Gemma e Maurizio, poi, racconteranno di essersi anche baciati e tale confessione causerà la dura reazione di Valentina, la dama 34enne che stava uscendo con Maurizio e che deciderà di chiudere la frequentazione non volendo competere con una dama più grande. Gemma, dunque, vincerà la battaglia con Valentina conquistando il cuore di Maurizio? Quest’ultimo le darà l’esclusiva o, nonostante il rifiuto di Valentina deciderà di conoscere altre dame?



