Gemma Galgani e Maurizio, Uomini e Donne/ Lui chiude, lei: “Non mi sei indifferente”. Maria commenta…

Confronto tra le lacrime tra Gemma Galgani e Maurizio

Nuovo capitolo della frequentazione tra Gemma Galgani e Maurizio. Maria De Filippi apre la puntata di Uomini e Donne del 13 ottobre con un filmato che riassume cos’è successo tra i due al termine della scorsa puntata. “Mi hai fatto passare per una persona che ti usa e ti strumentalizza. Io sono arrabbiato perchè non posso fare queste figure. Io vivo di reputazione. Tu fuori sei una persona e qui un’altra e questo mi dispiace molto”, dice Maurizio nel dietro le quinte. “E la mia reputazione? Tu sei un altro“, replica Gemma che confessa di essersi sentita vuota e sola. Gemma, poi, tra le lacrime, si sfoga con la redazione. “Gli ho chiesto anche del bacio, ma poteva dirmi che non se la sentiva”, dice ancora la dama che poi sceglie di raggiungerlo nuovamente.

Marcello Messina torna a Uomini e Donne/ L'ex di Ida Platano alla ricerca del vero amore

In studio, poi, Gemma puntualizza di non aver chiuso con Maurizio e di essere convinta che lui provi qualcosa per lei. Maria De Filippi, poi, spiega che, in realtà, Maurizio è uscito con Elena con cui ci sono stati degli abbracci. “Secondo me, Maurizio ha una forma di amore per Elena che non è quella che vorrebbe lei”, commenta Elena.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 13 ottobre: tutto finito tra Gemma e Maurizio

Maurizio chiude la conoscenza con gemma Galgani

Dopo l’ingresso in studio di Maurizio, Gemma Galgani prova a portare avanti la frequentazione. “Nonostante tutto quello che è successo, io sono qui a metterci la faccia perché sono interessata a te”, dice la dama. “Questo l’hanno capito alla Tiburtina”, commenta Maria De Filippi facendo ridere lo studio.

Maurizio, poi, ribadisce di non essere pronto a dare il bacio e che nelle sue frequentazioni dev’essere sicuro prima di avere un contatto fisico. Parole a cui, tuttavia, non credono Gianni Sperti e Tina Cipollari. “Il nostro rapporto ha avuto un’evoluzione. La frequentazione con te è stata importante, ma se il bacio è una condizione imprescindibile per andare avanti, io mi fermo qui“, dice Maurizio. “Sei un paracu*o. Stai usando la scusa del bacio per lasciarla ed uscirne pulito“, commento Gianni Sperti.

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 13 ottobre: primo bacio per Cristian Forti?

© RIPRODUZIONE RISERVATA