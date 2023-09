Gemma Galgani e Maurizio, Uomini e Donne/ “Non posso fare il bagno in piscina nuda”. Lui…

Gemma Galgani e l’appuntamento con Maurizio a Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne del 15 settembre inizia con Gemma Galgani. Maria De Filippi invita la dama del trono over al centro dello studio. “Gemma è uscita con un signore a cui è stata lei a lasciare il numero, Maurizio”, spiega la conduttrice che poi manda in onda il filmato dell’esterna. “Ho sentito un’intesa mentale molto forte”, dice Gemma in esterna. “Ero curioso prima di parlarti e sono diventato ancora più curioso dopo averti parlato”, risponde Maurizio a cui, poi, Gemma chiede un abbraccio ricevendo il consenso del cavaliere.

Maurizio, poi, sfida Gemma a fare il bagno in piscina. “Non faresti mai”, dice il cavaliere mentre Gemma accetta la sfida. “Ma con il vestito di Marilyn?”, chiede il cavaliere. “Non posso fare il bagno nuda”, risponde ancora la dama di Torino. “Perché sei nuda sotto?”, chiede ancora lui. “Insomma…”, risponde la Galgani tuffandosi poi in piscina. “Posso farti una domanda? Per quale motivo ti lamentavi di quello che faceva Silvio, ma è esattamente quello che fai anche tu. Un po’ volgarotta lo sei stata“, commenta Gianni Sperti. “E’ stato tutto spontaneo mentre con Silvio non c’è stato nulla di volgare”, risponde Gemma.

Il confronto tra Maurizio e Gemma Galgani

Dopo aver aspettato l’ingresso di Maurizio, Tina Cipollari interviene subito. “Sei uscito giusto per uscire. Non sei realmente interessato a lei?“, chiede il cavaliere del trono over. “Ho fatto 300 km per uscire con lei. Io ero curioso e sono attratto dall’intelligenza di Gemma che è una bella donna“, risponde il cavaliere. “Maria io esco, non è possibile che non ci sia di meglio sul mercato”, dice ancora la bionda opinionista che non crede all’interesse di Maurizio.

Il cavaliere, però, conferma di essere molto incuriosito da Gemma la quale accetta di portare avanti la conoscenza facendosi bastare la curiosità che Maurizio prova nei suoi confronti.

