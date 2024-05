Gemma Galgani e Pietro a Uomini e Donne stanno insieme?/ Sentenza di Tina Cipollari “Non supererete l’estate”

Gemma Galgani e Pietro: nuovo confronto a Uomini e Donne

Gemma Galgani e Pietro stanno insieme a Uomini e Donne? E’ questa la domanda che si pone il pubblico del programma di Maria De Filippi a cui risponde Tina Cipollari nel corso della puntata trasmessa il 24 maggio 2024. Maria De Filippi apre la puntata chiamando Gemma al centro dello studio con Tina che esorta Maria a fare uno scherzo al pubblico facendo credere che ci sia stata una scelta della Galgani. Di fronte a Gemma si accomoda così Pietro, il cavaliere con cui sta uscendo Gemma da qualche settimana e con cui la dama di Torino spera di poter costruire una vera storia.

Gemma Galgani gelosa di Pietro a Uomini e Donne/ "Non mi ha mai fatto un complimento e..."

“E’ nata una nuova coppia?”, chiede Tina Cipollari pronta a pungere Gemma. Alla domanda di Tina risponde Pietro risponde che fa un passo indietro: “Lei è una persona che sta prendendo i miei tempi. La conosco da 3 settimane, prima di dire che sono innamorato passerà un po’ di tempo“.

Gemma Galgani e Pietro a Uomini e Donne: decisiva sarà l’estate

Tina Cipollari è convinta che Gemma Galgani e Pietro non solo non provino nulla l’una per l’altra, ma che non siano neanche compatibili e che abbiano due caratteri totalmente diversi. Pietro, però, si difende ricordando a tutti di essere arrivato nel programma dopo aver affrontato un lutto durissimo e di aver bisogno di tempo per superare la morte della moglie. Tina, però, non cambia idea ed è convinta che decidendo di partecipare ad un programma come Uomini e Donne ci sia la consapevolezza e la voglia di mettersi in gioco.

Gemma Galgani e Pietro, Uomini e Donne/ Serata galante: poi gaffe su Tina Cipollari e i consigli di Maria

Le parole del cavaliere del trono over di Uomini e Donne, però, non convincono ancora Tina che, stanca di ascoltare le parole di Pietro e Gemma, decide di lasciare lo studio. “Buona estate! Io speravo di lasciare un bel ricordo e invece…“, dice Tina.











© RIPRODUZIONE RISERVATA