Gemma Galgani, dal 2010 ad oggi: foto e retroscena della trasformazione che ha conquistato i fan di Uomini e Donne su Canale 5.

Ancora oggi Gemma Galgani è il personaggio più famoso di Uomini e Donne. Nonostante nell’ultimo anno la sua presenza non sia più come quella degli anni d’oro con Giorgio Manetti, la dama torinese rimane sempre un icona della trasmissione di Maria De Filippi. E sebbene il tempo passi alla velocità della luce, c’è da ricordare che Gemma fa parte del dating show di Canale 5 ormai dal 2010! Sono passati ben 15 anni da quando per la prima volta ha messo piede nel programma. Ma come è cambiata in tutto questo tempo? Andiamo a scoprirlo.

Sin dall’inizio Gemma Galgani si è presentata come una donna molto bella ed elegante. Riconosciuta per il suo caschetto biondo, lo porta ancora oggi con fierezza insieme ai suoi vestiti sempre impeccabili e curati. A far parlare molto è però il suo viso, che nel corso del tempo ha subito qualche modifica! Chi ha seguito la trasmissione ricorderà senza dubbio le liti con Tina Cipollari e le prese in giro durante quella famosa estate in cui la dama aveva accettato di fare un lifting facciale per diminuire le rughe. Eppure, gli interventi a cui si è sottoposta sono almeno tre.

Gemma Galgani, quanti interventi ha fatto? Dai denti alla mastoplastica additiva

Partiamo dai denti. Gemma Galgani aveva mostrato in televisione di aver messo a posto la dentatura a Selfie – Le cose cambiano, in particolare ha risolto il ‘difetto’ dei denti separati davanti mostrando un sorriso luminoso e perfetto. Oggetto di grande prese in giro da parte di Tina Cipollari è poi il seno di Gemma, anche quello frutto di un recente intervento di mastoplastica additiva. Qualche anno fa la dama era ritornata in trasmissione mostrando un décolleté tutto nuovo che oggi sfoggia con orgoglio con abiti scollati e spesso provocanti.

A far chiacchierare tutti i fan di Uomini e Donne era stato il famoso lifting al viso seguita da un noto chirurgo che si era offerto di mostrare le riprese al pubblico durante la trasmissione. aveva fatto vedere tutti gli step dell’operazione di Gemma, che poi era tornata nel programma splendida ma senza aver cambiato troppo i suoi connotati.