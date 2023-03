Gemma Galgani e Silvio, Uomini e Donne/ Settimana a casa di lui, ma scoppia la crisi

Gemma Galgani e Silvio: confronto a Uomini e Donne

Gemma Galgani e Silvio tornano ad essere protagonisti di Uomini e Donne. La frequentazione tra la dama e il cavaliere è iniziata da circa un mese e sta appassionando il pubblico del dating show di canale 4. Dopo mesi trascorsi in sordina, Gemma è tornata ad essere prepotentemente la protagonista delle puntate, ma la relazione che sta vivendo non sembrerebbe destinata a concludersi con un lieto fine. Nonostante abbia voglia di conoscere Silvio, Gemma continua a sentirsi frenata dal linguaggio del cavaliere che lei definisce “colorato”. Un problema che si presenterà nuovamente nella puntata in onda oggi 27 marzo.

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Gemma e Silvio saranno i protagonisti di un confronto che, però, non rivelerà dettagli emozionanti. Al centro dello studio, seduti l’uno di fronte all’altra, Gemma e Silvio daranno vita ad un confronto non riserverà diverse sorprese.

Gemma Galgani e Silvio: i dettagli di una settimana insieme

Gemma Galgani e Silvio, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, hanno trascorso un’intera settimana insieme a casa di lui: cosa sarà successo in sette giorni? Il rapporto avrà raggiunto un livello ancora più importante? Nella puntata di oggi, Silvio racconterà di essere stato bene con Gemma fino a quando non ha deciso di togliersi la maglietta sedendosi sul divano con lei. Un gesto che avrebbe allontanato Gemma la quale ribadirà di sentirsi frenata dal suo linguaggio e dal suo modo di fare.

Silvio, inoltre, spiegherà di sentirsi desiderato da Gemma solo quando si allontana. Un’accusa che non farà affatto piacere alla dama di Torino che, delusa, scoppierà a piangere e uscirà dallo studio.

