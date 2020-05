Gemma Galgani e Sirius, esterna al parco/ Tina: “Nonna e nipote…” (Uomini e donne)

Pubblicità

Gemma Galgani torna protagonista oggi in puntata. Uomini e donne riparte dopo il boom di ascolti di ieri riprendendo proprio dalla dama torinese che dopo lo sfogo post scorsa puntata, prenderà di nuovo la palla al balzo per uscire con il suo Sirius. Il suo neo corteggiatore Nicola continua a corteggiarla e dopo aver chiarito la questione Valentina Autiero, si è detto pronto a continuare il suo percorso pregando tutti di non essere volgari quando si tratta di parlare con Gemma o criticarla per la sua conoscenza con lei. I due oggi saranno di nuovo protagonisti della puntata con un’esterna in cui si ritroveranno al parco insieme. Dimenticate la location del Titanic dei giorni scorsi e anche i loro vestiti di scena, perché oggi saranno in tuta pronti a giocare al parco creando caos in studio e tutto quello che ne conseguirà.

GEMMA GALGANI E SIRIUS AL PARCO, A UOMINI E DONNE SCOPPIA LA POLEMICA

Il video promo di Uomini e donne mostra Nicola pronto a togliersi la giachetta per seguire Gemma Galgani alle giostre mentre Maria de Filippi sarà costretta a fermare l’esterna per permettere a Tina Cipollari di dire la sua a riguardo inveendo contro Gemma Galgani: “Sembra la nonna che porta il nipotino alle giostre, è vergognosa”. Poi la vamp invita Maria de Filippi a farla entrare di nuovo in studio per attaccarla e riportarla con i piedi per terra convinta che Sirius la stia prendendo in giro. In realtà Gemma Galgani è molto contenta della sua conoscenza con Nicola e anche lui è pronto a continuare anche se vuole chiarire una cosa importante: “Mai toccare la mia mamma”. Come andrà a finire lo scontro e cosa sarà successo in esterna tra i due oltre a quello che abbiamo avuto modo di vedere?



