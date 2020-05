Gemma Galgani e Sirius, esterna con lite a Uomini e donne/ Lei: “Quanti profili hai?”

Pubblicità

Sirius è in crisi, questo possiamo dirlo visto che le anticipazioni di Uomini e donne di oggi non fanno altro che rivelare che non ci sarà alcuna esterna fiabesca, anzi. Dimenticate il salone delle feste, gli abiti pomposi e l’emozione, oggi toccherà a Nicola fare qualcosa per la sua Gemma Galgani ovvero cucinare per lei in una delle casette della redazione e poi pranzare insieme non senza polemiche soprattutto quando Gemma continuerà a ribadire il concetto ancora legato ai social, ai profili e a Valentina Autiero. Le cose in esterna si surriscalderanno tant’è che lui, ad un certo punto, dirà alla sua dama: “Non c’è bisogno che te la prenda Gemma, si tratta solo di un chiarimento e non di una discussione”. Il momento idilliaco tra i due sembra essere finito e una volta tornati in studio Tina Cipollari farà notare che appena sarà possibile vedersi, toccarsi e baciarsi, Sirius si darà alla fuga.

GEMMA GALGANI E SIRIUS, LITE PER COLPA DI VALENTINA AUTIERO A UOMINI E DONNE?

Le risate di Valentina Autiero non mancheranno così come la discussione di nuovo in studio quando Nicola scenderà le scale per la sua Gemma Galgani e a Uomini e donne monterà di nuovo la discussione. Al suo arrivo in studio Nicola sarà ancora chiamato a rispondere sulla questione numero di telefono a Valentina: “Se non ci fosse Gemma..”, a quel punto il corteggiatore tira in mezzo i vecchi detti per dire che non si può parlare di cose che non esistono visto che lui è qui per Gemma e il resta non gli interessa, questo basterà per mettere a tacere tutti nello studio di Uomini e donne oppure no?



