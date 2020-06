Gemma Galgani e Sirius/ Lieto fine ad un passo dal finale? (Uomini e donne)

Pubblicità

Gemma Galgani e Sirius sono pronti per affrontare quella che potrebbe essere la loro ultima puntata ufficiale di Uomini e donne. I due si sono conosciuti in pieno lockdown grazie alla formula chat di Uomini e donne e, nonostante lui avesse rivelato la sua giovane età, alla fine la dama torinese ha deciso di conoscerlo e di andare avanti con i loro incontri regalando al pubblico di Canale5 trash e polemiche e a Maria de Filippi ascolti esorbitanti che hanno sfiorato il 25%, un vero e proprio boom. E adesso? La foto pubblicata poco fa sui social ufficiali di Uomini e donne rivela che oggi pomeriggio sarà proprio Gemma Galgani a tornare al centro dello studio per mettere insieme il suo percorso con Sirius e decide il da farsi adesso che il programma spegnerà le sue luci. Secondo le ultime indiscrezioni sembra proprio che Gemma abbia deciso di andare avanti nella loro conoscenza e lo stesso Sirius ha deciso di conoscere Gemma anche fuori.

GEMMA GALGANI E SIRIUS SI DICONO SI’ A UOMINI E DONNE…

Adesso che le restrizioni sugli spostamenti non ci sono più sembra che Gemma e Sirius possano finalmente incontrarsi anche fuori dallo studio di Uomini e donne e quel punto capiremo se le loro intenzioni sono vere oppure no. Nei giorni scorsi Biagio d’Anelli ha lanciato lo scoop su Nicola, fidanzato fuori dallo studio e d’accordo con la sua dolce metà per un po’ di notorietà, ma a quanto pare tutto questo non verrà trattato in trasmissione oggi. In assenza del pubblico in studio le anticipazioni sono un po’ da prendere con le pinze ma se così fosse per la coppia potrebbe aprirsi la strada verso Temptation Island, magari nella versione vip!



