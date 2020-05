Gemma Galgani e Sirius/ Uomini e Donne, attacca Valentina Autiero: “Basta giochetti!”

Pubblicità

È una furia Gemma Galgani che nella nuova puntata di Uomini e Donne ha da ridire sul comportamento di Valentina Autiero nei confronti di Sirius/Nicola Vivarelli. Non manca, infatti, il consueto sfogo post-puntata: “Il problema non è la gelosia, ma che si venga a scherzare e fare i giochetti, mi riferisco a Valentina, che fa i trabocchetti… ma come si permette? Che è cinque anni che è in studio, ha avuto due storie e le ultime neppure sappiamo come sono finite!” E continua “Una cosa è certa, che non va mai bene niente. Non è vittimismo ma è soltanto una constatazione.” Scopriamo poi che Gemma ha deciso di organizzare per Sirius un’esterna romantica: “Questa donna è completamente fuori di testa! Pensa chi la vede da casa!” botta Tina Cipollari.

Gemma Galgani fa una sorpresa a Sirius: “Grazie di tutto!”

Gemma Galgani ha organizzato per Sirius una cena romantica sul tetto e gli ha fatto arrivare un abito elegantissimo. All’incontro, il 26enne ammette di essere molto emozionato: “Non ho parole Gemma, è tutto fantastico. Ho il cuore che sta esplodendo. Se volevi sorprendermi ci sei riuscita. Credo che sia la cosa che ogni uomo desidera. Sei una donna speciale” Gemma non riesce a trattenere la commozione di fronte alle parole della Galgani: “Grazie per queste emozioni che mi stai regalando, non mi aspettavo tutto questo.” ammette la dama di Uomini e Donne.



© RIPRODUZIONE RISERVATA