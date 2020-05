Gemma Galgani e Sirius/ Uomini e Donne, lui: “Non sono qui per scherzare con lei!”

Pubblicità

Nuova puntata di Uomini e Donne e nuovo appuntamento con Gemma Galgani e Sirius. L’arrivo di Nicola Vivarelli in studio ha sconvolto un po’ tutti. Il fatto che un ragazzo così giovane voglia corteggiare Gemma è visto con sospetto da tutti e in primis da Tina Cipollari che, anche nella puntata in onda oggi, lo accuserà di essere finto. Sirius però è pronto a difendersi da tutto e tutti: “Io non sono venuto qua per scherzare, io sono venuto qua con dei sentimenti.” ammette infatti il corteggiatore 26enne. Oggi scopriremo che Gemma e Nicola hanno avuto l’occasione di fare una piccola esterna: un pic-nic sul prato, proprio fuori gli studi di Canale 5. Inutile dire che anche le nuove immagini scateneranno in studio grosse polemiche.

Brutte notizie per Gemma Galgani: nuove spasimanti per Sirius!

“La vergogna questa donna non la conosce?” sbotta Tina Cipollari riferendosi a Gemma Galgani. Poi altre dame, tra le quali Veronica Ursida, accuseranno Nicola/Sirius di essere veramente poco credibile. “A me non interessa quello che pensate voi o la gente, l’importante per me è ciò che pensa Gemma!” ammette il cavaliere. Ma oggi non mancheranno brutte notizie per la Galgani: a quanto pare alcune dame si sono già fatte avanti con Sirius, lasciando al ragazzo il proprio numero di telefono. Come reagirà la dama di fronte a questa brutta ma prevedibile notizia?



