Gemma Galgani e Sirius verso Temptation Island Vip/ Nato l’amore dopo Uomini e Donne?

Gemma Galgani e Sirius potrebbero essere una delle coppie della prossima edizione di Temptation Island Vip. A lanciare la clamorosa indiscrezione è Fanpage secondo cui, Gemma e il 26enne Nicola Vivarelli, per poter partecipare alla versione vip del programma dell’amore dovrebbero diventare una coppia. Uomini e donne si è concluso con le scelte di Sara Shaimi e Carlo Pietropoli e nessuno sa cosa stia accadendo tra Gemma e il 26enne. Nicola è tornato attivo sui social e, probabilmente, in attesa di capire se tornerà o meno a Uomini e Donne, pubblicherà foto e video sul suo profilo social. La conoscenza con Gemma, dunque, continuerà e si trasformerà in un vero sentimento? I rumors sulla probabile presenza di Gemma e Sirius a Temptation Island Vip ha già scatenato la reazione del web.

GEMMA GALGANI E SIRIUS, DA UOMINI E DONNE A TEMPTATION ISLAND VIP?

L’arrivo di Nicola Vivarelli a Uomini e Donne ha movimentato le dinamiche del trono over e, soprattutto, ha scetanto diverse polemiche. Molti non credono affatto all’interesse del 26enne per la dama di Torino che, nel corso delle varie puntate non solo ha ribadito di voler andare avanti nella conoscenza, ma ha anche tirato fuori la sua gelosia nei confronti del suo cavaliere. Gemma e Nicola sono anche beccati insieme per le strade di Roma ed ora Fanpage lancia l’indiscrezione su una loro presenza a Temptation Island Vip. Sarà vero? Sicuramente, la presenza della “coppia” garantirebbe al programma un grosso seguito di pubblico. Gemma e Sirius, infatti, hanno regalato ascolti importanti al dating show di canale 5. Sirius, dunque, deciderà di continuare ad uscire con la Galgani?



