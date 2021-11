Gemma Galgani e Tina Cipollari, lite a Uomini e Donne / “Cialtrona, fai la vedova…”

Nuova lite a Uomini e Donne tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Dopo il bel momento dedicato ad Alessandro e Pinuccia che sono sempre più uniti e complici, Maria De Filippi concede alle dame e ai cavalieri di ballare. Durante il momento, Costabile, il cavaliere che sta frequentando Gemma, balla con Dominque, una signora che è giunta in studio esclusivamente per conoscere Costabile. “Di fronte ad un invito così gentile da parte della signora non poteva che accettare“, spiega il cavaliere ricevendo l’applauso dello studio.

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Costabile chiude, lei piange: Tina attacca...

“Quest’uomo non può fare più niente. Ora deve solo pensare esclusivamente a Gemma”, commenta Gianni Sperti che non tollera l’atteggiamento della dama di Torino nei confronti degli uomini. L’affondo, però, arriva da parte di Tina Cipollari quando vede Gemma sull’orlo delle lacrime.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 2 novembre: delusione per Gemma

Tina Cipollari e Gemma Galgani: “Hai speso la tua vita a cercare uomini giovani”

Tina Cipollari punta il dito contro Gemma Galgani. “Cialtrona, per un ballo fa la vedova allegra“, sbotta la bionda opinionista di Uomini e Donne. “Cialtrona sarai tu”, replica duramente Gemma. Al contrario, la Cipollari si complimenta con la signora Dominque.

“Hai speso la tua vita a cercare uomini giovani. Hai avuto un passato torbido”, aggiunge ancora la Cipollari. “Non ti permettere di parlare della mia vita privata perchè non sai assolutamente niente”, replica ancora la dama di Torino infastidita dall’atteggiamento della bionda opinionista.

UOMINI E DONNE OGGI NON VA IN ONDA, PERCHÉ?/ Per Andrea Nicole, baci con...

© RIPRODUZIONE RISERVATA