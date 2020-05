Gemma Galgani e Valentina Autiero, lite a Uomini e donne/ Chat segrete con Sirius?

Pubblicità

Gemma Galgani è ancora pronta a combattere per il suo Sirius? Sembra che è quello che succederà oggi pomeriggio a Uomini e donne quando una nuova puntata del trono over prenderà il via con buona pace dei fan e del pubblico che continua a regalare alla trasmissione ascolti record. Anche oggi non mancheranno le liti perché una volta fuori dallo studio, Gemma Galgani si troverà sul suo divanetto dietro le quinte per continuare ad inveire contro Valentina Autiero rea di continuare a fare i suoi giochetti, le sue facce e i suoi trucchi per cercare di mettersi in mezzo tra lei e Sirius riuscendo, alla fine, a rubargli un ballo: “E’ riuscita addirittura a fare una cosa del genere, ma si può essere così cattivi e così perfidi?”, si chiede la dama anche se non si capisce bene a cosa essa si stia riferendo salvo pensare a qualcosa legato alla puntata.

GEMMA GALGANI E VALENTINA AUTIERO, LITE A UOMINI E DONNE

Dall’altra parte poi, arrivata in studio a Uomini e donne, le cose non cambieranno visto che la dama continuerà ad inveire contro Valentina Autiero e questa volta per via dei social. Nel promo anticipazioni si sente Maria de Filippi chiedere a Valentina se ci sia davvero uno scambio di messaggi in chat con Sirius e, in seguito, è la dama torinese che continua ad indicare la sua rivale pregandola di non fare più quello che sta facendo e tirando fuori una serie di like che lei ha notato sui social. Valentina e Nicola si seguono sui social e si scambiano dei like o Gemma sta parlando di qualche altra cosa? Solo l’ingresso in studio di Nicola potrà chiarire le cose, il resto dovremo immaginarlo, almeno per ora.



