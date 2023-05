Gemma Galgani ed Elio, lite a Uomini e Donne/ Una foto su whatsapp scatena il caos

Gemma Galgani, discussione in studio con Elio Servo a Uomini e Donne

Gemma Galgani ed Elio Servo protagonisti della puntata di Uomini e Donne in onda oggi mercoledì 10 maggio. La dama del trono over mette da parte le proprie vicende sentimentali per un confronto con Elio, il cavaliere con cui è uscita, ma con il quale la conoscenza è già finita per una scelta di Elio che ha ammesso di essere alla ricerca di una donna più giovane di Gemma in cui vede solo un’amica. Una decisione quella di Elio che Gemma ha dovuto accettare pur non nascondendo di avere un forte interesse nei suoi confronti. Interesse che, però, pare scemato nelle ultime puntate.

A causa di una forte discussione tra Elio e Tina Cipollari, Gemma ha ammesso di non condividere l’atteggiamento del cavaliere al punto da essersi schierata con Tina Cipollari difendendo quest’ultima durante la lite. Nella puntata in onda oggi, sarà proprio Gemma ad essere protagonista di una discussione con Elio.

Gemma Galgani e la foto su whatsapp di Elio Servo

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nella nuova puntata di Uomini e Donne, Gemma Galgani si scaglia contro Elio Servo per una foto pubblicata da Whatsapp in cui è con Gianni Sperti e Tina Cipollari. Una foto che nasconderebbe la voglia di popolarità di Elio, a detta di Gemma e che darà il via ad una vera e propria discussione in studio.

Discussione che, naturalmente, coinvolgerà anche Tina Cipollari che si scaglierà ancora contro il cavaliere dando il via ad un vero e proprio show. Tra il cavaliere del trono over e la bionda opinionista, dunque, voleranno ancora parole forti?

