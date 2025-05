Non è stata una settimana facile per Gemma Galgani. La storica dama di Uomini e Donne, nel corso dell’ultima registrazione, ha dovuto fare i conti con una nuova delusione amorosa, visto Arcangelo, il cavaliere che stava frequentando da qualche tempo, ha deciso di chiudere la conoscenza e concentrarsi soltanto sulla dama Marina. Una decisione che ha spiazzato non poco Gemma, che ha cercato di convincere Arcangelo a dare ancora una possibilità alla loro conoscenza, anche in virtù di alcuni gesti ‘intimi’ che ci sono stati tra loro.

Stando alle anticipazioni di Isa e Chia, Gemma avrebbe ricordato ad Arcangelo proprio quanto è accaduto tra loro, chiedendogli: “Come fai a chiudere una conoscenza con me quando tra di noi non solo c’è stato un bacio ma mi hai anche morso. Ci siamo dati dei baci con i morsi!“. Una dichiarazione che avrebbe spiazzato il pubblico, scatenando l’immancabile ironia di Tina Cipollari.

Sta di fatto che Arcangelo non è tornato sui suoi passi, ‘lasciando’, dunque, Gemma Galgani nuovamente da sola. La delusione della dama, a quanto pare, è stata tale da richiedere l’aiuto e il conforto di una cara amica: Ida Platano. Dopo una lunga separazione, data dagli impegni reciprochi, le due storiche amiche si sono finalmente riunite e Gemma si è fatta coccolare da lei, tra trattamenti di bellezza e shampoo rilassanti. Il tutto testimoniato da una serie di video che i due amati volti di Uomini e Donne hanno pubblicato sui rispettivi profili Instagram. Prova non solo del fatto che l’amicizia tra le due è forte e sempre presente, nonostante la distanza, ma anche della necessità di Gemma di farsi confortare dall’amica dopo il dolore per l’ennesima delusione d’amore.