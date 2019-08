GEMMA GALGANI, ESTATE DA SINGLE… PEDALA!/ Uomini e donne, “pronta per l’avventura!”

Gemma Galgani è tornata sui social con un video destinato a diventare virale. La dama del Trono Over di Uomini e Donne ha condiviso di essere pronta ad una nuova e divertente avventura: la sua estate in bicicletta. Attrezzata con tanto di caschetto e giubbino da “motociclista”, Gemma racconta: “Avevo detto che avrei iniziato l’estate in allegria, vivacizzandola, quindi ho cominciato dalla bicicletta come vedete super attrezzata, protetta, con tanto di casco”. La dama torinese si cimenta anche in una inedita versione di una hit di Riccardo Cocciante che però attribuisce erroneamente a Lucio Battisti: “mi sarebbe piaciuto cantare la canzone di Lucio Battisti : “in giro in bicicletta, io e te. La domenica mattina”… vuol dire che canterò soltanto “un giro in bicicletta io con me, la domenica mattina senza fretta…”.

L’estate di Gemma Galgani: pedalando in bicicletta da sola

Un’estate in bicicletta per Gemma Galgani che dopo aver indossato il caschetto rivela i prossimi impegni: “e vabbè…riprendo. Eccomi qua, sono pronta per questa bella avventura e penso che sarà anche un pò divertente. Vado…pedalando!”. Da sola aggiungiamo, visto che la dama torinese di Uomini e Donne è pronta per un’estate da single e chissà che lungo il tragitto non possa finalmente incontrare l’amore della sua vita? La Galgani, infatti, ha sempre detto di essere una donna romantica e sognatrice, che crede ancora nell’amore; un amore che ha più volte “conosciuto” all’interno del dating show di Canale 5, ma che si è sempre rivelato sbagliato. Come dimenticare la storia con Giorgio Manetti, conosciuto anche come il “gabbiano” di Uomini e Donne; un amore importante, ma conclusosi con un finale triste che ha ferito e segnato la vita della dama torinese.

Gemma Galgani: “ebbi una simpatia per Walter Chiari”

In attesa di scoprire cosa le regalerà questa “estate in bicicletta”, Gemma Galgani recentemente ha raccontato alla stampa di aver incontrato molti anni fa Walter Chiari. La Galgani, torinese doc, ha vissuto una fortissima simpatia e intesa con l’attore, comico e conduttore televisivo. Una simpatia di cui non aveva mai parlato prima: “ebbi una simpatia per Walter Chiari ma fu più che altro una forte intesa professionale”. La dama torinese, infatti, parlato di Walter Chiari ha detto: “lui era famoso perché non arrivava mai puntuale a teatro, e spesso e volentieri non si presentava proprio agli spettacoli. Io riuscii a fargli mantenere gli impegni presi con il mio teatro per l’intera stagione”. Una “piccola vittoria” per Gemma che ricorda ancora le parole del grandissimo attore italiano: “Gemma ce l’hai fatta. Ma non del tutto” visto che all’ultima serata Walter non si presentò allo spettacolo. “Era davvero imprevedibile, Walter” ricorda Gemma, che a Settembre è pronta a tornare negli studi di Uomini e Donne alla ricerca, ancora una volta, di un uomo che possa farle sentire le farfalle nello stomaco!





