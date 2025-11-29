Gemma Galgani, chi è la dama di Uomini e Donne: età, cosa faceva prima del programma e cosa fa oggi. Ha un fidanzato?

Sono in pochi ormai a non sapere chi è Gemma Galgani. La dama di Uomini e Donne è ormai uno dei simboli assoluti del dating show di Canale 5, un vero e proprio personaggio televisivo che, nel corso degli anni (oltre 10 che è nello show), ha conquistato un pubblico vastissimo e partecipato ad altri programmi televisivi, da protagonista o da ospite. Gemma ha oggi 75 anni, è nata a Torino nel 1950 ed è del segno del Capricorno.

È diventata famosa grazie a Uomini e Donne ma, anche prima del programma, ha avuto una vita ricca di avvenimenti ed esperienze. Dal punto di vista lavorativo, Gemma sognava da giovane di diventare una ballerina professionista, ma abbandonò questo sogno per dedicarsi ai bambini, chiudendosi in un convitto. Esperienza che ebbe anche dei dolorosi nati negativi, che la portarono ad abbandonare.

Che lavoro faceva Gemma Galgani prima di Uomini e Donne? Cosa fa oggi e fidanzato

Grazie a suo padre, Gemma Galgani iniziò a lavorare presso il Teatro Alfieri di Torino, e lì fece carriera fino a diventarne direttrice. Dodici anni dopo, ha poi iniziato a lavorare presso il Teatro Colosseo, esperienza che l’ha segnata anche dal punto di vista personale, visto che ha avuto l’occasione di incontrare grandi attori e personaggi dello spettacolo, come Walter Chiari, Vittorio Gassman e Dalida.

Avvicinandoci ai nostri tempi, Gemma Galgani ha lavorato in teatro fino a qualche tempo fa, poi questa estate è stata paparazzata mentre lavorava come cameriera in un bar. Ad oggi, la dama di Uomini e Donne continua ad essere una delle protagoniste assolute del programma anche perché non ha ancora trovato un fidanzato ed è dunque single. Per i più curiosi, esiste infine qualche foto che la ritrae da giovane: ne trovate una proprio alla fine di questo articolo.

