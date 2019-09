Gemma Galgani, foto choc in costume/ Signoretti: “Si abbronza per Manetti” ma…

“La speranza è l’ultima a morire. Forza Gemma!” con queste parole Riccardo Signoretti condivide su Instagram l’ultima copertina del settimanale Nuovo che ha dedicato un ampio servizio a Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Tra pochi giorni ripartirà il Trono Over di Uomini e Donne e la curiosità del pubblico è davvero altissima visto che in studio ci sarà il ritorno della dama torinese. La copertina di Nuovo in edicola questa settimana recita: “Gemma si abbronza per George – Spera che lui torni sul trono a Uomini e Donne”. Ma è davvero così? Sta di fatto che il post del direttore del settimanale Nuovo ha nuovamente acceso i riflettori sulla storia d’amore tra Gemma e Giorgio oramai diventata un lontano ricordo. Il post non ha però incontrato l’approvazione dei follower di Signoretti che hanno commentato la notizia schierandosi a favore della dama torinese.

“La speranza è l’ultima a morire. Forza Gemma!”, critiche sui social

Non è piaciuta la copertina dell’ultimo numero del settimane Nuovo diretto da Riccardo Signoretti. Sul profilo Instagram del direttore, infatti, in tantissimi non hanno apprezzato la fotografie e le frasi a corredo della copertina che sono state molto criticate dal pubblico. “Foto taroccata e manco poco. Gemma ha un fisico totalmente diverso da quello in foto. Le do un consiglio caro Riccardo Signoretti eviti di far pubblicità al suo giornale a spese di Gemma” scrive un utente, mentre un altro sottolinea “mi stupisco, soprattutto da parte delle donne! Arriverete tutte a 70 anni, Ma perchè vi sentite tutte modelle ? SOLIDARIETÀ FEMMINILE ZERO”. Tutti sono pro Gemma: “c’è gente a 30 che così fisicamente, viva le persone non rifatte tutte uguali” scrive un altro utente, mentre c’è chi non nasconde di essere molto dispiaciuti per il comportamento di alcuni cavalieri verso la dama torinese: “io sono dispiaciuta x gemma. Penso che a uomini e donne i suoi corteggiatori la usano. Sono solo piccoli uomini stupidi. Gemma trova un amore fuori dal programma e meglio”.

“Tutti contro la copertina di Nuovo con Gemma in costume”

Ecco poi arriva il messaggio di una lettrice di Nuovo che dice: “direttore io la stimo tantissimo e adoro il suo giornale . Vorrei farle una domanda se mi posso permettere . Perché Maria De Filippi accetta la maleducazione e cafoneria di Tina insulta dalla mattina alla sera Gemma . Un’altra cosa Tina insulta perché Gemma e li ma lei dove andava se non faceva la Pagliaccia a uomini e donne sento tante persone che la pensano come me . La saluto cordialmente Alessandra”, mentre c’è chi sottolinea: “la scelta di mettere una bellissima foto di Giorgio e una orrenda di Gemma non è casuale, la scelta nasce ovviamente per mettere in ridicolo lei!. Che bassezza infinita”.

