Gemma Galgani, frecciatina a Gabriella La Torre dopo Uomini e Donne/ “La manderei…”

Gemma Galgani contro Gabriella La Torre

Uomini e donne è ufficialmente in vacanza e tornerà in onda a settembre quando il pubblico ritroverà sicuramente Gemma Galgani, protagonista dalla prima stagione del trono over di Uomini e Donne. Quella che si è appena conclusa è stata una stagione non entusiasmante per Gemma che, più volte, ha dovuto accettare la decisione dei cavalieri di chiudere la frequentazione. In alcuni casi, invece, è stata lei stessa a mettere un punto alle frequentazioni com’è accaduto con Silvio. Dopo varie delusioni, il finale di stagione non è stata semplice per Gemma che si è scontrata più volte con Elio, uno dei nuovi cavalieri del parterre.

Tra Elio e Gemma ci sono state diverse discussioni che hanno portato anche gli altri protagonisti della trasmissione a schierarsi. Tra le dame, però, Gabriella La Torre ha abbracciato Elio dopo una discussione di quest’ultimo con Gemma che non ha affatto gradito il gesto al punto da averne parlato anche sulle pagine del magazine ufficiale della trasmissioni.

Gemma Galgani e le parole su Gabriella

Sono trascorse già alcune settimane dall’ultima puntata di Uomini e Donne, ma Gemma Galgani non ha ancora dimenticato l’abbraccio dato da Gabriella ad Elio e, nel corso di un’intervista rilasciata al magazine ufficiale del dating show di canale 5, la dama di Torino ha lanciato una frecciatina alla sua collega.

“La manderei senza dubbio a fare una bella vacanza da eremita, per ritrovare sé stessa, la coerenza e la lealtà, parole di cui ultimamente ha un po’ perso il significato. Sceglierei per lei un Monastero benedettino in Sardegna, dove gli ospiti sono invitati a partecipare attivamente alla vita spirituale ogni giorno. Chissà che da quest’esperienza possa tornare una persona nuova”, le parole di Gemma a cui potrebbe presto rispondere proprio Gabriella.

