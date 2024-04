Gemma Galgani, gaffe con Antonino a Uomini e Donne/ “Non è pensionato”, ma Tina aveva chiesto…

Gemma Galgani, appuntamento con Antonino

Gemma Galgani torna protagonista nella puntata di Uomini e Donne del 10 aprile 2024. Dopo il momento dedicato nuovamente ad Ida Platano, sempre più divisa tra Mario e Pierpaolo, Maria De Filippi, notando l’assenza in studio di Tina Cipollari, chiede a Gianni Sperti di farla rientrare. “Sta mangiando”, risponde l’opinionista che, poco dopo, viene raggiunto proprio da Tina. “Ti ho fatto rientrare perché c’è Gemma e so che ti interessa”, spiega la conduttrice.

La Cipollari apprezza e si accomoda in attesa del confronto tra Gemma e il cavaliere con cui è uscita. Al centro dello studio, così, di fronte alla dama di Torino, si accomoda Antonino, uno dei nuovi cavalieri del parterre a cui Gemma ha lasciato il numero. Numero che Antonino ha accettato.

Gemma Galgani e Antonino: conoscenza finita dopo un appuntamento

Maria De Filippi chiede così a Gemma di raccontare i dettagli della conoscenza con Antonino: “L’altra puntata abbiamo ballato insieme e abbiamo avuto modo di parlare e gli ho lasciato il numero”, racconta Gemma Galgani. “Antonino posso sapere quanti anni hai?”, chiede Maria De Filippi. “60 appena compiuti”, risponde il cavaliere. Maria, poi, chiedea Gemma da cosa è stata colpita. “Maria, che domande. Avrà visto qualcosa di grande...”, risponde Tina Cipollari a cui, poi, la padrona di casa fa chiudere il microfono prima che possa continuare.

“Io ho accettato il numero, ho parlato in modo molto chiaro. Sono stato bene e ho chiarito la mia posizione”, spiega Antonino. “Quindi lui è intenzionato?“, chiede la Cipollari. “No, no, ha un sacco di attività”, risponde Gemma fraintendendo le parole di Tina. “C’è un problema di comprensione oggi. Tina ha chiesto se è intenzionato e tu hai capito pensionato”, interviene Maria De Filippi che, poi, capendo l’intenzione di Antonino di non continuare, fa accomodare entrambi.











