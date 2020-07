Gemma Galgani ha lasciato Nicola Vivarelli?/ Lui: “Mi manca, sono triste e..”

Ma quale gossip estivo all’insegna di Belen Rodriguez e Stefano de Martino! La vera star è proprio Gemma Galgani. La dama del trono over di Uomini e donne continua ad attirare l’attenzione e anche se il programma attualmente in onda, i fan continuano a seguirla anche in vacanza tanto da chiedersi il perché non ci siano delle foto romantiche che la vedono al fianco di Nicola Vivarelli, il giovane corteggiatore che si è presentato in trasmissione in piena emergenza Covid rinunciando così ad un vero e proprio contatto fisico con lei. Prima della fine del programma, il bel Sirius sembrava un po’ adirato con la dama rea di aver fatto presente che, quando ce n’è stata occasione, lui non ha cercato un contatto fisico con lei, sarà questo che avrà fatto scattare il campanello d’allarme allontanandola dal bel corteggiatore?

GEMMA GALGANI HA LASCIATO NICOLA VIVARELLI?

Dopo la fine del programma i due sono stati immortalati insieme per le vie di Roma tanto che si è parlato di un presunto bacio a bordo di un taxi e poi? Il silenzio. Gemma Galgani ha davvero lasciato Nicola Vivarelli? I fan continuano a fare domande al giovane corteggiatore che proprio in queste ore ha deciso di cedere rispondendo a qualcuno e lasciando intendere che la tristezza nei suoi occhi è proprio legata all’assenza di Gemma Galgani: “Se la voglio vedere è ovvio che mi manchi.. spero che tutto si sistemi” e ancora, a chi gli chiede: “Gemma dove l’hai lasciata?”, lui risponde: “domanda da 1 milioni di dollari!!! 😅 vorrei saperlo pure io…”. In molti sono convinti che la farsa sia già finita e se qualcuno attacca la dama, altri ancora sanno bene che Nicola Vivarelli abbia raggiunto il suo obiettivo, la notorietà, il prossimo passo sarà il trono di Uomini e donne?



