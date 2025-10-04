Gemma Galgani e il sogno nel cassetto: "Voglio trovare il mio Ken e aprire un ristorante"

Gemma Galgani torna a parlare e come al solito non è mai banale nelle sue dichiarazioni, a protagonista del dancing show Uomini e donne ha raccontato i suoi desideri e gli obiettivi per il futuro. Da quindici anni volto noto del programma pomeridiano di Maria De Filippi, Gemma Galgani ha raccontato al magazine di Uomini e donne la sua volontà:

“Se davvero sono un po’ come Barbie, allora spero di incontrare al più presto un partner, magari come Ken” ha rivelato la protagonista del programma di Canale Cinque che si augura ancora di poter trovare l’amore nel corso della sua vita. Nessuna rinuncia all’amore, la porta del cuore di Gemma Galgani è aperta, ma la showgirl ha nel cassetto anche altri desideri. La Galgani infatti sogna di entrare nel mondo della ristorazione con un piano ben preciso, quello di aprire un ristorante in grado di riproporre i piatti di una volta.

Gemma Galgani e il sogno nel cassetto: “Vorrei aprire un ristorante”

La celebre protagonista di Uomini e donne ha raccontato in una intervista concessa al magazine di Uomini e donne il suo grande desiderio, quello di dare vita a una trattoria dai sapori antichi. “Il mio sogno nel cassetto sarebbe quello di aprire una trattoria tutta mia per riproporre piatti di una volta, oppure collaborare con qualche professionista del settore”

ha detto la protagonista del programma di Canale Cinque Uomini e donne. Vedremo se riuscirà a trovare l’amore e dare concretezza a questo suo grande desiderio. Non è mai tardi per smettere di sognare di questo Gemma Galgani ne è orgogliosa, nonostante gli eventi sfortunati con i quali ha fatto i conti.

