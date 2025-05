Gemma Galgani scatenata a Uomini e Donne

Gemma Galgani protagonista indiscussa della puntata di Uomini e Donne del 19 maggio 2025 durante la quale la dama di Torino si è accomodata al centro dello studio con Cinzia e Marina per un nuovo confronto con Arcangelo a cui chiede il motivo per cui continua a scriverle messaggi nonostante abbia chiuso la frequentazione. Durante la durissima discussione con Marina, Gemma ha qualche problema con il microfono e, per aiutarla, interviene l’assistente di studio. Gemma abbandona momentaneamente il centro dello studio avvicinandosi all’assistente che, per sistemarle il microfono, si pone alle sue spalle.

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 19 maggio 2025/ Le cinquine delle ore 20:30

Tina Cipollari, sempre pronta a punzecchiare Gemma, prova ad alzarle la gonna dando vita ad un simpatico botta e risposta tra la dama e la bionda opinionista. Durante tale momento, la dama di Torino si lascia così andare ad una battuta su Arcangelo.

Gemma Galgani e la battuta su Arcangelo a Uomini e donne

Gemma Galgani, temendo che si veda qualcosa, sistema la gonna e allontana Tina Cipollari temendo in uno scherzo della bionda opinionista. “Non è un guardone”, interviene Maria De Filippi difendendo l’assistente di studio. “Mi sarei fatta spogliare”, dice poi la dama di Torino lasciando senza parole Gianni Sperti. Gemma, poi, corregge subito il tiro: “Mi riferivo ad Arcangelo, con lui c’è chimica“, dice ancora.

Antonio Chichiarelli, cosa c'entra con l'omicidio Mino Pecorelli/ Il ruolo del falsario e le manovre oscure

Di fronte alle parole della Galgani, però, Maria De Filippi non interviene e spegne subito la dama: “Gemma, mi sa che la chimica c’era solo da parte tua“, dice la conduttrice che poi esorta Arcangelo a fare chiarezza sul suo rapporto non solo con Gemma, ma anche con Cinzia e Marina con quest’ultima che, poi, chiude la conoscenza con il cavaliere dopo aver saputo del bacio tra Arcangelo e Cinzia.