Gemma Galgani hot su Elio: “La sua mano dal ginocchio in su”/ Poi la lite e il gavettone a Uomini e Donne

Gemma Galgani ed Elio Servo, siparietto hot a Uomini e Donne: “La tua mano sul mio ginocchio verso su…”

Liti, rivelazioni piccanti e gavettoni. È quanto accaduto nelle ultime puntate di Uomini e Donne che hanno visto protagonisti Gemma Galgani ed Elio Servo. Dopo una breve frequentazione con la dama torinese, il cavaliere ha annunciato di voler chiudere con lei. Una decisione che ha scatenato l’ira di Gemma, soprattutto in virtù di alcuni gesti fatti da Elio nei suoi confronti.

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Minacce di denunce con Elio: poi la pace con Tina

Uno è venuto a galla proprio in studio, quando Gemma, in risposta alla decisione di Elio di interrompere la loro frequentazione, ha deciso di svelare a tutti un momento piccante avvenuto con lui in auto. “E allora come mai la tua mano scivolava sulla mia gamba? – ha chiesto la dama, entrando poi nei dettagli – Dopo due ore in macchina insieme, la tua mano scivolava invece che dal ginocchio alla caviglia, dal ginocchio in su. Me lo spieghi ‘mano svelta’?”.

GEMMA GALGANI, LITE CON ELIO A UOMINI E DONNE/ Tina sbotta: "Buffone..."

Gemma Galgani, lite e gavettone a Elio Servo a Uomini e Donne

Elio Servo ha negato l’insinuazione di Gemma, accusandola anzi di parlare in questo modo a causa di qualche bicchierino di troppo bevuto quella sera: “Questo tuo ricordo dipende dai cicchetti di amaro che hai bevuto”. Una dichiarazione, questa, che ha indispettito ulteriormente la dama torinese, che ha perciò deciso di utilizzare proprio un ‘bicchierino’ per vendicarsi dell’uscita poco elegante del cavaliere. Così, bicchiere d’acqua alla mano, Gemma si è avvicinata a Elio e gli ha lanciato il contenuto in faccia. Un gavettone ‘dovuto’, secondo alcuni telespettatori di Uomini e Donne, soprattutto per coloro secondo i quali il cavaliere avrebbe letteralmente dato della ‘ubriacona’ a Gemma.

