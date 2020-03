Gemma Galgani/ Il nostalgico ricordo: “ci sono persone che…” (Uomini e Donne)

Gemma Galgani si lascia andare ad un nostalgico ricordo su Instagram. La dama del trono over di Uomini e Donne, nel giorno della Festa del Papà, ha pubblicato un video dedicato al padre scrivendogli una toccante dedica. “Devo ringraziare il mio “Babbo”, per quello che mi ha dato e che continua a darmi. Lo sento ancora accanto. Ci sono persone che non ci lasciano mai del tutto. I suoi insegnamenti sono rimasti scolpiti nella mia mente. Anche quelli che non comprendevo! Babbo grazie adesso ho compreso quello che da giovane non capivo“, scrive la dama che, in questi giorni, è particolarmente sensibile. Gemma, infatti, nelle ultime puntate trasmesse del trono over aveva già tirato fuori la propria sofferenza per non avere un compagno accanto e la situazione che sta vivendo l’Italia non fa stare tranquilla la dama.



Gemma Galgani e il dolore per l’Italia: “saperci fermare non è una sconfitta”

Non è un momento facile per Gemma Galgani che, come la maggior parte degli italiani sta osservando le norme del Governo. Gemma sta trascorrendo la quarantena a Torino e sta trascorrendo molto tempo sui social lanciando un messaggio ai fans esortandoli a restare a casa per il bene di tutti. “Siamo tutti coinvolti in un periodo difficile, inutile negarlo, ma prendiamolo come un’opportunità, alla ricerca di quel lato positivo che c’è in tutte le cose, anche le più brutte… nella sofferenza comune, mai come adesso, ricorrono le parole ‘solidarietà e fratellanza’, mai come adesso vogliamo sentirci uniti”, scrive Gemma. La dama, poi, aggiunge: “saperci fermare adesso, come ci viene chiesto, non è una sconfitta, ma l’unico modo che ci porterà alla vittoria collettiva e personale per ciascuno di noi… un abbraccio “ a distanza”, ma percepitene il mio calore ed affetto”, conclude.





© RIPRODUZIONE RISERVATA