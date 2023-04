Gemma Galgani, il ricordo che fa male/ “Avrei bisogno di un tuo abbraccio…”

Gemma Galgani e il dolore per la perdita della madre

Protagonista indiscussa da anni del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani si è spesso raccontata ai fan svelando anche dettagli dolorosi della sua vita. Sono tanti i momenti di sofferenza che la dama torinese ha dovuto affrontare, ma uno dei più dolorosi riguarda sicuramente la perdita della madre. Una scomparsa che le ha lasciato un vuoto profondo e di cui Gemma sente sempre la mancanza nonostante siano trascorsi tanti anni.

“Un giorno che non dimenticherò mai, la mamma uscì per recarsi a una banale visita di controllo: un bacio a noi figlie e le consuete parole premurose: “Gemmina bada a Silvana!”. E invece mandarono urgentemente a chiamare il babbo, che aveva il suo ufficio proprio vicino all’ospedale, per metterlo al corrente del fatto che la mamma era gravemente malata, colpita dal male del secolo, del quale ancora oggi faccio fatica a pronunciare il nome senza avvertire un nodo in gola”, le parole che Gemma, qualche tempo fa, ha affidato al magazine di Uomini e Donne. Oggi, con un post su Instagram, ha ricordato la madre lasciandosi andare ad un doloroso sfogo.

Gemma Galgani e il ricordo della madre

Gemma Galgani utilizza spesso i social per fare dediche alle amiche o alle sorelle, ma anche per ricordare sia momenti belli della sua vita che altri più dolorosi. E così, con un video in cui mostra alcune immagini dell’adorata mamma, si è lasciata andare ad uno sfogo tirando fuori tutto il dolore che la accompagna ogni giorno.

“Troppo presto sei mancata ,ma anche da lassù so che ci sei… Mai come in questo momento avrei bisogno di quel “tuo” abbraccio!”, ha scritto Gemma ricevendo il supporto dei fan tra cui, tanti, hanno affermato di capire perfettamente il suo stato d’animo vivendo la stessa situazione.

