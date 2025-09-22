Gemma Galgani torna a Uomini e donne sfoggiando grande entusiasmo per la nuova stagione ma è subito scontro con Tina Cipollari e Arcangelo.

Dopo un’estate trascorsa con i propri affetti ma anche a lavoro, Gemma Galgani è torna ufficialmente nel parterre del trono over di Uomini e Donne e la prima puntata regala subito grandi emozioni alla dama di Torino che si accomoda al centro per un inaspettato confronto con Arcangelo, il cavaliere che ha frequentato nella scorsa stagione e con cui tutto è finito non nel migliore dei modi. Accanto a Gemma, poi, si accomoda anche Marina, altra dama frequentata da Arcangelo e con la quale la Galgani, dopo gli scontri iniziali, aveva trovato la tregua nel finale di stagione.

Con entrambe le dame al centro dello studio, arriva il momento dell’ingresso di Arcangelo che si mostra elegantissimo. Arcangelo, così, confessa che, nel corso di un’intervista, alla domanda se gli sarebbe piaciuto prendere un caffè con Gemma, ha risposto sì scatenando caos in studio e il primo scontro con Gemma.

Gemma Galgani e la discussione con Tina Cipollari a Uomini e Donne

Nel corso della prima puntata di Uomini e Donne del 22 settembre 2025, di fronte a Gemma Galgani ancora protagonista al centro dello studio, non poteva mancare il commento di Tina Cipollari che ironizza sul lavoro estivo della dama di Torino. Gemma, infatti, è stata fotografata dal settimanale Nuovo a Saint-Vincent, in Valle d’Aosta, mentre svolge un lavoretto estivo ovvero quello di cameriera in un bar.

Nella puntata di Uomini e Donne del 22 settembre 2025, il lavoro di Gemma è oggetto di discussione e Tina Cipollari ha scherzato su tale scelta della dama di Torino dando vita al classico show tra le due e aprendo ufficialmente la nuova stagione con un siparietto. Nel corso della puntata, poi, per Gemma, arrivano anche due nuovi cavalieri, pronti a conoscerla e corteggiarla.

