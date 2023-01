Gemma Galgani, il segreto a Uomini e donne: “Volevo diventare suora”/ “Mio padre..”

Gemma Galgani, una suora mancata, oltre Uomini e donne: la rivelazione

A Uomini e donne, Gemma Galgani finisce spesso al centro di storie d’amore complesse, fugaci e con annesse liti con Tina Cipollari, ma non tutti sanno che sarebbe voluta diventare una suora. O almeno questo é quello che rilascia la diretta interessata in una intervista inedita concessa al magazine ufficiale di Uomini e donne. Tornando a raccontarsi in toto, in replica alle curiosità della redazione che cura la testata di cronaca rosa dedicata ai protagonisti del trono over e il trono classico aperti a under e over 30 per la ricerca dell’amore in TV, Gemma Galgani svela che sarebbe voluta diventare una suora, prendendo i voti per una vita da dedicare a Dio e alla preghiera: “In collegio, al termine della scuola, ero rimasta solo io -svela, nel dettaglio, il segreto mai rivelato a Uomini e donne – quando venne il mio babbo a prendermi, lo misi al corrente che sarei voluta tornare in collegio a settembre, non più come studentessa ma come postulante”.

La dama veterana del trono over si racconta a Uomini e donne magazine: la svolta segnata dal padre

Una verità inedita e che per certi versi potrebbe spiazzare molti, soprattutto tra i telespettatori, dal momento che – nel mondo del gossip made in Italy e in tv- Gemma Galgani é spesso tacciata dai più critici di assumere una condotta televisiva non edificante, diseducativa e in antitesi rispetto a quella che avrebbe voluto condurre da suora. L’accusa alla dama é quella di palesarsi come una donna dai facili costumi e mangiatrice di uomini, a cui interessi il solo sesso. Eppure, Gemma sarebbe voluta diventare una suora, “perché era giusto che io conservassi la continuità della nostra antenata Santa Gemma Galgani – fa sapere, la veterana al trono over di Uomini e donne, tra le righe della nuova intervista -. Forse non per caso mi era stato dato questo nome e io sentivo come un senso di responsabilità e di privilegio e pensavo di dover proseguire il suo cammino”.

Insomma, ispirata all’esempio della Santa omonima, la dama di Uomini e donne avrebbe dedicato la sua vita a Dio e all’amore universale incondizionato: “Oltretutto amavo Santa Gemma perché proferiva sempre amore e la sua storia e le sue parole erano diventate il mio credo. Nell’amore, per mia natura, io avevo sempre creduto”.

Ma cosa ha spinto Gemma Galgani a fare dietrofront rispetto alla scelta di prendere i voti? “È stato mio padre a farmi cambiare idea- aggiunge, poi, nella sua intervista rivelatrice, la protagonista di Uomini e donne, parlando del genitore-. Con un colpo di genio, si fece vedere convinto e sembrava assecondare la mia vocazione, poi mi propose prima di tornare in convento di fare una vacanza!”. Il racconto dell’intervento decisivo del padre nella sua vita, poi, si conclude: “Mi disse: ‘Non ti preoccupare, ti facciamo fare una breve vacanza in un soggiorno alpino. Poi, al ritorno, preparerai la tua misera valigia composta da pochi elementi e andrai a iniziare la tua vita da postulante’. E scherzando continuò: ‘Certo, sarà difficile per te rinunciare alla tua inseparabile frangetta. Non si è mai vista una suora con la frangia fuori dal velo”.

